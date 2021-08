Caja de Odontólogos: aprueban nuevos haberes para los jubilados

En una reunión que se desarrolló de forma virtual, la asamblea anual de la Caja de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires, aprobó ayer los haberes jubilatorios que regirán desde septiembre de este año al mismo mes de 2022.

Justamente, ayer un grupo de odontólogos jubilados de la Provincia se concentró en la Caja de Odontología -55 entre 9 y 10- para reclamar mejoras en los haberes y por lo que describen como “la mala administración de los recursos que aportan los matriculados”.

Volviendo a la asamblea, como se dijo, se desarrolló por Zoom, con la participación de un centenar de representantes de los distintos distritos provinciales y se extendió desde las 10.30 a las 18.

La propuesta, elevada por el directorio de la Caja y aprobada por la asamblea, estableció una jubilación de $30.000 para el cuatrimestre septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021; de $32.000 para el trimestre enero, febrero y marzo de 2022; y de $35.000 para el semestre abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2022.

Asimismo, la asamblea aprobó el ajuste del valor del Módulo Recaudador (que pagan los activos) de la siguiente forma: $1.200 para el cuatrimestre septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021; $1.380 para el trimestre enero, febrero y marzo de 2022; y $1.500 para el semestre abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2022.

Autoridades de la Caja explicaron oportunamente a EL DIA que alguien con 30 años de aporte, que se jubile a los 60, habrá pagado mensualmente en promedio, 8 módulos.

Como se dijo, integrantes de Odontólogos en Lucha Argentina (OELA) protestaron ayer para reclamar aranceles dignos, jubilaciones dignas, COMEI optativo y democracia institucional con participación de todos los matriculados, entre otros aspectos.

Respecto al COMEI, el director de la Caja, Walter Girolano, aclaró que “es un servicio de salud que en la ley figura como un aporte y como tal es obligatorio porque es un sistema solidario. Es como el IOMA. Con la diferencia de que la Caja de Odontólogos da la posibilidad que no da el Estado. Si tenés un trabajo en relación de dependencia podés estar eximido del COMEI, cosa que no te exime el Estado”. Y ejemplificó que en el Distrito I, que abarca a nuestra ciudad, de 2.800 odontólogos de los cuales el 50 por ciento está eximido, no paga el COMEI porque paga IOMA, que es otra obra social obligatoria”.

El directivo insistió además en que “si creás un sistema de salud obligatorio y a mitad de camino lo cambiás a optativo lo desfinanciás” y remarcó que quienes piden convertir al COMEI en optativo “nunca presentaron una sola propuesta sobre de qué manera pasarían a la optatividad para que no se desfinancie el sistema”.