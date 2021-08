Veganismo: el boom de la comida sana, la ética animal y el respeto a la ecología

Como la chispa que recorre imparable un largo hilo de pólvora, así se extiende en esta ciudad la tendencia vegana. Ya sea por ética animal, respeto a la ecología, conciencia sobre lo saludable o por la sumatoria de esas tres razones, se multiplica vertiginosamente la oferta-demanda de productos que prescinden por entero de carnes o cualquier derivado del mundo de la fauna.

Llama la atención la cantidad de alimentos “Not…”, una marca que se despliega con furor en las góndolas los supermercados, y que simula hamburguesas, leches, yogures, helados y otros productos que hasta no hace mucho tiempo provenían sólo de la factura cárnica y la industria láctea.

Ni hablar ya si se entra a una dietética (otro estallido comercial en los últimos meses, asociado, sin duda, a un generalizado cambio de hábitos alimentarios). Además de los tradicionales estantes con panes, harinas y granos integrales, cereales y legumbres, se ofrecen hamburguesas de garbanzos, lentejas, porotos; leches de almendra, maní, avena, coco; yogures, dulce de leche; mozarela, queso cremoso; y, como una réplica del alimento original (con carnes), se venden bifes, milanesas, chorizos y hasta salchichas.

Característica de las marcas de época, las tendencias que militan cambios en las prácticas sociales y se presentan con cierto vigor, como está sucediendo con el mundo vegano, tienen su “interna”. En este caso, el proteccionismo y la búsqueda de alternativas alimenticias en lo vegetal divide algunas aguas: están los ortodoxos, que no admiten el consumo de ningún producto de origen animal porque consideran que cualquier manipulación con las especies remite a un maltrato, y, más flexibles desde lo ideológico, se ubican los llamados vegetarianos, que aceptan derivados que no impliquen la matanza, como huevos, lácteos y miel.

El universo de alimentos “plant based” (así, con su definición en inglés, se da a conocer gran parte de los emprendimientos que buscan sumarse a esta nueva ola naturista), como se dijo, parece inagotable, pues no faltan entre las propuestas gastronómicas picadas que incluyen fiambres como salchichón y salame, empanadas, mayonesas…y así sigue la lista.

Según afirman los emprendedores del sector, no por lo innovadora de la elaboración se trata de una mercadería más cara que la tradicional. “El problema no es el precio, que está más o menos equiparado, sino que hay menos opciones para competir desde los costos, como pasa, por ejemplo, con las distintas marcas de leche”, explica el encargado de una dietética.

Sin embargo, los indicadores de precios de las cadenas de supermercados señalan una diferencia notable de valores, con, por caso, las hamburguesas, ya que las cuatro unidades de carne cuestan alrededor de 280 pesos contra 580 pesos de las de marca vegana; o las leches, pues el litro fabricado con plantas llega a los 173 pesos, cuando el de producción vacuna se consigue desde 75 pesos en adelante.

Tanto ha penetrado la opción vegana en el mercado que ya no se limita a la mera venta de productos: la moda alcanza también a los servicios gastronómicos. Con o sin local a la calle, a pura publicidad en las redes, se venden porciones de congelados listos para hornear o hamburguesas armadas entre panes y con todo el acompañamiento conocido por las casas de comida rápida famosas, con el mismo aspecto, sabor, y hasta el jugo que se desprende de la verdadera carne.

De la huerta al bar

En pleno centro de City Bell, sobre las calles 13a y Cantilo, desde octubre pasado funciona un bar que reúne comida vegana y música, con algunas mesas afuera y otro tanto en el interior. A la idea de inaugurar un espacio de esas características llegaron Gabriel Álvarez, Guillermo González y César Ghe, tres músicos amigos, consumidores de dieta vegetariana, a quienes la pandemia les golpeó fuerte los bolsillos.

“Vivíamos de la música y de repente nos quedamos sin ingresos -cuenta Gabriel-. Empezamos a pensar qué hacer para ganarnos la vida y nos dimos cuenta de que no había en City Bell una oferta de comida rápida para la gente estrictamente vegana. Nos entusiasmó la idea de empezar con algo que hasta entonces nadie había probado”.

¿La carta? Todo preparado en base a plantas. Y se puede elegir entre hamburguesas, pizzas, wraps, ensaladas; postres, tortas, batidos, y hasta cerveza de producción local que garantiza la ausencia de componentes de origen animal.

La iniciativa marcha. Sobre todo, los fines de semana en los horarios del almuerzo y la cena. No todos los clientes que se acercan son veganos, y gana, por lejos, la presencia de adolescentes mujeres. “Viene también gente que acompaña a sus amigos veganos y que quiere ver de qué se trata y aunque la mayoría es público joven, suele haber también personas adultas”, señala Álvarez.

Jóvenes y no tanto

“Es increíble, todo lo vegano vuela; es lo que más se vende”, asegura Alicia Toledo, dueña, junto con una socia, de una dietética de 59 entre 6 y 7. “Pasa que absolutamente todo lo animal tiene su reemplazo en lo vegetal, hasta el huevo se sustituye con un gel de semilla de lino”, añade, y destaca el hecho de que los fines de semana desaparecen del freezer los chorizos de soja que la gente se lleva para el clásico asado del domingo.

En la experiencia de Toledo, si bien la mayoría de los clientes veganos son jóvenes, también una buena cantidad de personas mayores consulta y lleva alimentos de origen vegetal símil cárnicos. “Es cierto que los pioneros de todo esto son los más chicos, pero cada vez se ve más gente grande que empezó siendo vegetariana y ahora ya es directamente vegana”, dice.

Bajo control médico

La transformación de manera más masiva en las prácticas alimentarias encuentra también su correlato en las especialidades médicas, con nutricionistas que no sólo aceptan ese modo de sentarse a comer frente a una mesa sino que lo promueven, aunque, eso sí, con la guía de profesionales.

Carla Ballesteros es Licenciada en Nutrición y a su vez especializada en Nutrición Vegetariana y Vegana. Desde el punto de vista de los saberes, opina, la alimentación basada en plantas “está avalada desde hace muchos años por la comunidad científica del mundo”. En esa línea, destaca que, más allá de la conciencia ecológica y el respeto por los animales, ya desde finales de la década del 80 se viene señalando que para el cuidado de la salud una menor ingesta de carne reduce la incidencia de la diabetes tipo 2, mejora la hipertensión arterial, favorece los niveles de colesterol malo y total, y se la asocia con menores probabilidades de contraer cáncer de mama y próstata.

“Al restringir las carnes, se consumen muchas más verduras y frutas, y esa dieta ayuda a evitar todas esas patologías”, explica la profesional.

No se recomienda cambiar tan drásticamente de hábitos alimentarios sin el acompañamiento de un nutricionista. “Primero que no todas las personas por ser veganas saben reemplazar con vegetales todos los nutrientes necesarios, y además, hay un nutriente que al menos hasta ahora (se está investigando con una especie de alga pero todavía no hay nada definitivo) no se ha hallado en ninguna planta: la vitamina B12, que hay que agregarla entonces con suplementos”, aclara Ballesteros.

El otro factor por demás atendible en un consultorio dedicado a la nutrición es la edad de las personas que se vuelcan al veganismo. “La mayoría son adolescentes que por protección a los animales abandonan la carne y los lácteos, pero están creciendo y su organismo requiere de calcio, que se encuentra en los lácteos. Tienen que estar informados con qué alimentos reemplazarlos”, precisa la profesional a la vez que subraya que “antes de comenzar con cualquier dieta hay que atravesar una transición, recurrir al laboratorio y evaluar los parámetros bioquímicos”.

La especialista en Nutrición Clínica, Josefina Sánchez Traples, remarca que “a nivel nutricional no necesitamos alimentos sino nutrientes que se encuentran en el reino vegetal” y, resalta: “cada persona puede elegir una forma de alimentarse que no solo sea saludable, sino que, además respete su filosofía de vida”.

Como su colega Ballesteros, Sánchez Traples hace hincapié en que esa elección de forma de vida sea responsable. “Es importante consultar con un profesional de la salud especializado, porque, además de asesorar sobre cómo realizar una alimentación completa para cubrir macro y micronutrientes, es fundamental la suplementación con vitamina B 12 en vegetarianos y veganos para prevenir alteraciones en la síntesis de glóbulos rojos, blancos y problemas cognitivos, entre otros”.