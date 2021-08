La seguidilla de robos no les da respiro a vecinos y comerciantes de Zona Norte

Desde que un grupo de vecinos de City Bell, Villa Castells, El Rincón, Villa Elisa y Gonnet comenzaron a movilizarse para reclamar por más seguridad bajo el lema “#AcáNo”, pasaron más de 25 caravanas -a pie y en autos- y muchos más hechos delictivos. A mediados del año pasado, en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio, el delito se instaló en la Zona Norte y aún sigue allí, al acecho de los frentistas y comerciantes.

A esta ecuación de inseguridad se suman otros sectores también afectados de diversas maneras, como Tolosa, Ringuelet o Arturo Seguí, con algunos episodios graves. Para tomar un caso reciente, vale mencionar el brutal asalto a una maestra en 5 y 522 ocurrido el pasado 5 de agosto.

En ese marco, entre el domingo y ayer, hubo tres nuevos casos con un aprehendido. Dos fueron ataques a familias en sus domicilios. El restante, un intento de entradera frustrado por las autoridades. Se suma a eso la detención de dos sujetos, uno de nacionalidad chilena, acusados de cometer al menos siete asaltos en el mencionado sector de La Plata, en Ezeiza, San Fernando y Lomas de Zamora (ver recuadro).

Con un ariete y dos armas

El primero de los asaltos tuvo lugar el domingo pasadas las 20.30, en una finca situada en 513 entre 7 y 8. Según le contó el dueño del lugar (que prefirió mantener el anonimato) a este diario, “entraron a las 20.34” después de “reventar” la puerta principal con un ariete.

En ese momento, se encontraba diseminado por el interior de la propiedad del matrimonio con sus tres hijos, éstos de entre 20 y 28 años. “Fueron tres golpes fuertes, que en principio confundí con los truenos de la tormenta. Recién en el tercero, que fue muy fuerte, me preocupé porque creí que se había caído el tanque de agua del vecino en mi techo”, reveló la víctima.

Quien también se sorprendió por el estruendo fue una frentista que vive en la cuadra opuesta. Eso hizo que se acercase a la ventana que da a la calle y fuera testigo de lo que sucedería después en la casa de enfrente.

Primero, ingresaron dos “jóvenes”, con tapabocas y cada uno con “una pistola 9 milímetros” en sus manos, detalló el hombre. Un tercero entró después y permaneció siempre en la planta baja. “A ese yo no llegué a verlo, lo advirtió mi mujer”, comentó el damnificado.

El hijo más chico fue quien, antes que el resto, se dio cuenta de lo que pasaba. Entonces, subió las escaleras a la carrera mientras gritaba el nombre de su hermano mayor para que llamase a la Policía.

“Ahí pensé ‘me están queriendo entrar’ y me fui hasta el panel de la alarma para activarla. No pude y encima veo que la traen a mi señora de los pelos”, lamentó.

El que llevaba la voz de mando les ordenó ir hasta la planta alta. Para que se fueran rápido sin lastimar a nadie, la mujer les dijo que tenían algo de dinero para entregarles. Usaron al propietario de guía y juntaron una suma “importante para nosotros, que ni contaron”. Además, sustrajeron dos celulares y diversas alhajas. El hecho duró, en total, cinco minutos.

“Estaba al teléfono mi nuera y escuchó todo”, indicó la víctima. También observó todo la vecina mencionada: “Vio cómo nos llevaban de arriba a abajo y escuchó los gritos”, agregó. Ambas dieron aviso a las autoridades, que llegarían enseguida, pero no lograron interceptar a los delincuentes, que consiguieron escaparon con el botín.

“No golpearon a nadie. Hablaban con tranquilidad, yo notaba que estaban en control de la situación. Hasta me pareció que ‘impostaban’ los nervios para asustarnos cuando decían cosas como ‘no hagas nada o te quemo’... no eran improvisados, rompieron una puerta de seguridad”, sostuvo el denunciante.

Las cámaras de seguridad de una finca lindera grabó la secuencia. Las imágenes muestran que dieron varias vueltas antes de robar. Pasaron tres veces por la cuadra hasta que finalmente dejaron el vehículo -un Volkswagen Gol Trend, color blanco- casi en la esquina de 513 y 8. Tres bajaron, un cuarto permaneció en el rodado y no se quedó ahí: condujo en dirección desconocida y pasó a buscar a sus cómplices una vez que el robo culminó.

Por medio del GPS de uno de los teléfonos móviles hurtados, rastrearon la locación del Gol. Lo halló personal de Gabinete Táctico Operativo de la comisaría sexta, poco después, estacionado y sin nadie dentro, en 152 y 34, en San Carlos. Luego, cuando cursaron el dato de la nomenclatura de la patente con el número de grabado de las autopartes, saltó que el auto tenía una chapa falsa y un pedido de secuestro con fecha del cuatro de agosto, por una causa caratulada como “robo agravado” a solicitud de la Subcomisaría La Unión.

“Es feo cómo está la cosa. Yo me crié acá y hasta que me casé, la puerta de mi casa estaba abierta. Y ahora tengo una puerta de seguridad, con alarma, y me la reventaron”, reflexionó. Por último, afirmó que “es la primera vez que me pasa a mí, pero acá roban mucho”.

A CUCHILLO

En tanto, una hora y media más tarde, en City Bell, otra familia vivió una pesadilla muy parecida cuando dos ladrones entraron con violencia a una vivienda y amenazaron con sendos cuchillos a los presentes.

Conforme informaron fuentes oficiales, el asalto tuvo lugar cerca de las 22 horas, en un inmueble emplazado en 14 entre 461 B y 461 C.

Dentro del domicilio cenaban una mujer de 52 años, su pareja de 53 y los hijos de ambos. Según los voceros, los intrusos se mostraron muy violentos e incluso le produjeron un corte en una pierna al hombre.

En City Bell hubo más de 25 “caravanas por la inseguridad” desde el inicio de este año

Tras amenazarlos en repetidas oportunidades, los despojaron de cuatro celulares, una suma no especificada de dinero en efectivo, prendas de vestir, dos notebook, dos iPod y una camioneta Chevrolet Trail Blazer con la que fugaron.

Por fortuna, la herida que le provocaron a una de las víctimas fue superficial, resaltaron los portavoces consultados.

Los investigadores analizaban las cámaras de la zona para intentar identificar a los sujetos y determinar hacia dónde escaparon. Al cierre de esta edición, ambos seguían libres.

Cabe recordar que días atrás, a escasas cuadras de allí, en 462 entre 13 C y 14, una mujer de 42 años fue víctima de una entradera a manos de cuatro delincuentes armados que la sorprendieron a ella y a sus tres hijos menores. Los maniataron, los amenazaron y los encerraron en una de las habitaciones.

Con los moradores reducidos, revisaron todos los cuartos de la casa para luego escapar con un cuantioso botín que constó de dos televisores, una PlayStation, dos notebook, un iPhone, tres teléfonos celulares, una pava eléctrica, una guitarra, prendas, perfumes, documentos, otros elementos electrónicos, y el auto familiar, un Daewo Matiz que fue hallado horas después en 14 y 96.

Por último, la captura de un presunto ladrón llamó la atención de varios automovilistas y transeúntes que circulaba por diagonal 92 y 13 B, ya que el mismo se encontraba esposado en medio de la rambla y rodeado de uniformados.

La escena sucedió ayer a las 18 horas. Según pudo saber este diario, lo atraparon cuando “intentó ingresar en una casa de las inmediaciones”. El rápido accionar policial y la colaboración de los vecinos permitió abortar el incidente.