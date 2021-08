¡La Voz se puso hot! La Sole piropeó a un participante y Lali la paró en seco: "Ella tiene marido"

Hoy terminará la etapa de las batallas en "La Voz Argentina", que dejó un sinfín de anécdotas, ya sea entre los participantes como entre los jurados. Y fue en ese marco que anoche se vivió un nuevo capítulo entre La Sole y Lali Espósito, que se "disputaron" a uno de los competidores.

Mientras el exitoso reality de Telefe va subiendo en audiencia, el programa también se pone hot y divierten los cruces que se producen con las devoluciones de los coaches. Y varios de ellos tienen a la ex Casi Ángeles como protagonista, que permanentemente divierte buscando a su "amor" entre los concursantes.

Justamente ayer se produjo un divertido y caliente intercambio cuando La Sole elogió a Octavio Ramírez, del team Mau&Ricky, que cautivó a todos con el hitazo de Queen "Somebody to love". Si bien su compañero Nicolás Olmedo también la rompió, y de hecho fue "robado", la particular voz e interpretación de Octavio se robó todas las miradas.

Fue allí cuando Pastorutti no se guardó nada y le dijo: “Debo confesar que me genera una atracción fatal". Y siguió: "Su manera de moverse, de mover esos rulos, de cantar...no sé, había algo ahí”. Uno de los hijos de Montaner interrumpió el relato y sostuvo: “Ya ganaste: después de ese piropo, te puedes ir a tu casa feliz aunque no ganes la batalla”.

Pero todo no quedó ahí porque fiel a su estilo Lali le disputó la batalla a la de Arequito aclarando que “La Sole tiene marido, yo no, Octavio”. Esa frase disparó una catarata de risas en el estudio, y la rápida respuesta de la folclorista: “Lali, no está prohibido mirar”. La cantante del exitoso tema "Ego" insistió: "Yo tiro la caña, que se yo”, a lo que Pastorutti retrucó diciendo: “Sí, está bien, tirala....”.

¿Qué paso con el joven piropeado y disputado por las artistas? Los hermanos dieron a conocer su veredicto pero antes aseguraron que “esta no es una canción fácil porque Freddy Mercury es inspiración para todos, para mí muchísimo. No solamente su forma de cantar, sino todo. Y cantar una canción de Queen no es fácil. Siento que si pensara quién hizo un mejor trabajo, en cuanto a afinación, estuvo más preciso Nicolás sin duda. Pero Octavio, es un poquito lo que dice La Sole, tiene algo que se le nota en la voz que con pulir un par de cosas, es todo lo que se necesita no solamente para ganar la competencia, sino mucho más allá”. Finalmente el dúo se quedó con Ramírez y más tarde Lali apretó el botón rojo para robarse a Olmedo, por lo que ambos siguieron en la competencia.

Cabe recordar que la ídola pop ya tuvo un episodio donde intentó conquistar a uno de los participantes. En ese caso fue Facundo Giovos, del equipo de los hermanos Montaner, quien le cantó un tema especial a la actriz que hasta se animó a bromear con la posibilidad de casarse. “Sí, también me gustó cómo cantó”, le dijo ella ante la pregunta de los coaches de si le había gustado la performance del muchacho. “Chicos, es re guapo”, aseguró Lali, que hasta fue a saludar los padres del concursante y les dijo: “¡Ay, mis suegros!”.