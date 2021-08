¡Súper viral!: mirá los mejores memes de Icardi por la llegada de Messi y Antonela

La llegada de Lionel Messi al PSG fue la noticia del año. Pero atrás de este fichaje tras su salida del Barcelona explotó otra bomba: los memes.

En este caso tienen como protagonista a Mauro Icardi, el marido de Wanda Nara, a quien apuntan por la vieja historia con Maxi López, el padre de los hijos de la modelo. Pero claro, los internautas hacen de las suyas tomando a Antonella Roccuzzo en sus graciosos tuits y videos.

A continuación, la mejor selección de los memes virales:

Icardi observando cautelosamente a Antonella después de saludar a Messi: - Me puedo quedar una noche en su casa? pic.twitter.com/WJbChyOoCD

Icardi no pierde el tiempo.. pic.twitter.com/bY9SVFFcbr

- Che Leo, Anto no vino a ver el partido?

+ No, hoy se quedó en casa, por?

- Nada, viste que Icardi hoy no está convocado? pic.twitter.com/uORPBzu0Fr