Revés para Bolsonaro y su proyecto de voto en papel

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se resistió ayer a aceptar la derrota en la votación del Congreso que sepultó su proyecto para alterar el sistema de urnas electrónicas vigente desde 1996 y redobló la apuesta al afirmar que las elecciones de 2022 no serán confiables.

Lo hizo luego de que el arco político y parte del Ejército repudiaran el desfile militar realizado el martes en Brasilia supuestamente para intimidar y demostrar fuerza ante el Congreso y el Supremo Tribunal Federal en su bandera, sin pruebas, contra el fraude.

“Tendremos elecciones que no serán confiables”, afirmó Bolsonaro, que dijo que “la mayor parte de la población está a favor” de cambiar el sistema de urna electrónica por uno de voto impreso pese al rechazo de un proyecto de ley a tal fin cerca de la medianoche del martes en Diputados.

El oficialismo logró 229 votos a favor del proyecto contra 218, pero para poder lograr su aprobación debía tener el apoyo de al menos 308 de los 513 diputados.

Fue un resultado que marca varias tendencias: el repudio a la actitud intimidatoria de Bolsonaro con tanques desfilando por las calles que disparaban humo negro por sus escapes, el poder del oficialismo en el Congreso, el bloque Centrao, por sobre el bolsonarismo puro, y una mayoría que lo blinda de un impeachment.

Bolsonaro dijo que quienes no votaron o votaron en contra “fueron chantajeados” por el Tribunal Superior Electoral debido a que tienen causas abiertas en el Supremo Tribunal Federal (STF), la corte suprema de Brasil.

“La mitad votó a favor de nosotros, una parte se abstuvo y otros votaron chantajeados, por miedo a represalias”, afirmó.

“No tuvimos 308 votos pero sí hubo demostración de que la mitad del Congreso dio un gran recado a Brasil: ellos no creen en la limpieza de las elecciones”, dijo.

Bolsonaro admitió que carece de pruebas pero asegura que hubo hackers que se hicieron “un picnic” dentro del sistema electoral para evitar su victoria en la primera vuelta en 2018.

La votación en forma electrónica le dio un amplio poder al presidente de Diputados, Arthur Lira, del Partido Progresista, el más poderoso del bloque oficialista llamado Centrao.

Más tarde, el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) aseguró que Bolsonaro está cuestionando el sistema electoral para preparar “una confusión” como la que organizó Donald Trump en las elecciones de EE UU que perdió ante Joe Biden.

“Cuando el presidente dice que no aceptará el resultado, que si es voto electrónico no confía, que quiere voto en papel, lo que está intentando preparar es lo que Trump preparó en EE UU: quiere preparar una confusión, y nosotros no lo vamos a aceptar”, afirmó.

Lula confió en que si durante los comicios hay actos violentos “serán rechazados por la sociedad” y recordó que él perdió las elecciones hasta en tres ocasiones antes y que siempre acató los resultados. (TÉLAM)