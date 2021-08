Llegó al streaming la cuarta y última película de la exitosa saga de animación japonesa "Evangelion"

"Evangelion: 3.0+1.01 Triple", la cuarta y última película de esa famosa franquicia de animación japonesa centrada en un adolescente que batalla con robots biomecánicos contra una amenaza sobrenatural en medio de un escenario postapocalíptico, puede verse desde hoy en la plataforma de streaming Amazon Prime Video, junto a las tres cintas anteriores de la saga "Rebuild of Evangelion", la remake cinematográfica de la serie original.

El filme, que se estrenó en cines de Japón en marzo del año pasado y se convirtió rápidamente en un éxito de taquilla, cuenta en la dirección con Kazuya Tsurumaki, Katsuichi Nakayama y Mahiro Maeda, en colaboración con el reconocido guionista Hideaki Anno.

Con todo el elenco de actores y actrices de voz originales, incluidos Megumi Ogata, Yuko Miyamura y Megumi Hayashibara, esta entrega da un cierre a la extensa versión de la historia planteada en este universo en base a lo visto en "Neon Genesis Evangelion", la tira de una temporada de 26 episodios emitida entre 1995 y 1996.

En ese sentido, la trama se sitúa quince años después de una catástrofe de dimensiones mundiales, en la ciudad fortificada y futurista de Tokyo-3, donde Shinji Ikari, un adolescente que vive en el lugar, es reclutado por su padre para que se involucre en la oscura organización NERV.

Así, se hará cargo de pilotar un gigante robot biomecánico llamado Evangelion para combatir a los "Ángeles", unos seres cósmicos que atentan contra el planeta mientras la raza humana se ve también amenazada por organizaciones gubernamentales ultrasecretas.

Desde su llegada a la televisión, la serie generó un fuerte impacto en la cultura pop japonesa y fue una de las responsables de la expansión del género de animé al resto del mundo, y en 1997 fue retomada -tras las críticas de las y los fans a su último episodio- en las películas "Neon Genesis Evangelion: Death & Rebirth" y "The End of Evangelion", que ofrecían conclusiones distintas.

Luego, en 2006, el estudio de animación Gainax confirmó que pondría en marcha una nueva franquicia conformada por cuatro filmes, cuyos tres primeros títulos fueron "Evangelion: 1.11 (No) Estás solo" (2007), "Evangelion: 2.22 (No) Puedes avanzar" (2009) y "Evangelion: 3.33 (No) Lo puedes rehacer" (2016).