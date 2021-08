Manes a los jóvenes: "La educación los va a hacer más libres"

Facundo Manes, precandidato a Diputado Nacional por el espacio Dar El Paso dentro de la alianza Juntos, en Provincia de Buenos Aires, se dirigió esta tarde a los jóvenes y les dijo que “el mundo cambió, la economía del mundo es la educación, la innovación, la creatividad, la ciencia y tecnología. Ningún político les va a dar trabajo, lo que ustedes tienen que hacer es invertir en la creatividad, en su cerebro, y eso los va a hacer más libres, les va a dar una identidad y la autoestima necesaria para perseguir sus sueños”

En ese sentido, el precandidato aseguró que “tenemos una deuda de inspiración con los jóvenes. Con razón no creen en nada. No creen en la política, incluso no creen que con educación se progrese. Les tengo que decir que no aflojen, que no acepten las cosas como son, que cuando los jóvenes en la historia salieron y reescribieron la historia pasaron cosas inimaginables. La mejor manera de adaptarse al Siglo XXI es la educación”

Al ser consultado sobre el Gobierno de Cambiemos, el neurocirujano respondió: “Que estemos en esta alianza discutiendo la oposición y dando un salto de calidad, quiere decir que queremos discutir qué pasó. El gobierno de Cambiemos tuvo apertura al mundo, que celebro; tuvo respeto por las instituciones, que celebro; pero faltó una revolución educativa, de investigación, de lo que es la economía del mundo actualmente y tampoco logró unir a los argentinos”, para luego aclarar que “el kirchnerismo gobernó 16 de los últimos 20 años y estamos cada vez peor, con índices más inmorales de pobreza, de desigualdad. Necesitamos respuestas honestas e innovadoras porque con las prácticas de siempre vamos a crear más pobreza y vamos a seguir discutiendo el sub desarrollo sustentable”

Finalmente, Manes comentó lo ocurrido en Olivos hace un año: “la foto del Presidente, primero es un delito y segundo es una falta de humanidad, que es lo que más necesitamos. 110.000 muertos, comercios cerrados, miles de argentinos que no pudieron enterrar a sus seres queridos, enfermándonos; los chicos sin clases presenciales durante un año y medio, con un impacto emocional y educativo que durará décadas, y esta foto es la indignación total, por eso la sociedad dice basta y tiene la oportunidad en las próximas semanas de castigar las prácticas de siempre”

Facundo Manes estuvo acompañado por Pablo Domenichini y Nazarena Mesias, precandidatos a Diputados provinciales; Luis Sanazi, Patricia Pena, Emiliano Bursese y Marcelo Pellegrini, precandidatos a Concejales de Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora, respectivamente.