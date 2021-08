EE UU avaló una tercera dosis contra el coronavirus

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por su sigla en inglés) autorizó el uso de una tercera dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna para personas inmunosuprimidas, que podrá aplicarse a los 28 días de la segunda inyección.

“El Comité Asesor de Prácticas de Inmunización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) está programado para reunirse el viernes para discutir más recomendaciones clínicas con respecto a las personas inmunodeprimidas. La acción de hoy no se aplica a personas que no están inmunodeprimidas”, señaló el organismo en el comunicado en el que difundió la medida. Por su parte, la comisionada interina de la FDA, Janet Woodcock, señaló que “el país ha entrado en otra ola de la pandemia de Covid-19, y la FDA es especialmente consciente de que las personas inmunodeprimidas corren un riesgo particular de contraer una enfermedad grave”.

“Después de una revisión exhaustiva de los datos disponibles, la FDA determinó que este grupo pequeño y vulnerable puede beneficiarse de una tercera dosis de las vacunas Pfizer-BioNTech o Moderna”, apuntó.