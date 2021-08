Diego Topa reveló cuál es la fobia que lo paraliza: "No responde mi cuerpo"

Diego Topa estuvo como invitado en el programa "Almorzando con Mirtha Legrand", en el marco del Día de las Infancias. Fue allí cuando reveló un dato que muy pocos conocen: una fobia que lo paraliza.

El conductor infantil contó que la padece desde que era pequeño y la forma en que reacciona ante ella. Topa le dijo a Juana Viale que tiene “colombofobia". ¿De qué se trata? "Es fobia a las aves: gallinas, palomas”, aseguró.

“No lo puedo controlar. No responde mi cuerpo. De verdad, le tengo mucho miedo”, manifestó. Más allá de eso, dijo que su hija Mitai no sufre ningún temor similar y que “ama los pajaritos”.

Frente a la revelación, y por tratarse de una fobia que no es común, el resto de los invitados a la mesa comenzaron a hacerle preguntas a Topa que respondió sin titubeos. Recordó que de niño tenía contacto con aves pero un día visitó un zoológico dónde “una avestruz me comió las galletitas. Fue muy feo, muy fuerte”. El animador cree que ese episodio desarrolló la fobia pero aclaró que “en el barrio se vendían pollitos de colores, a lo mejor se me murió alguno y eso me puso mal y ahí surgió, no sé”.

Más tarde contó una anécdota de un viaje a Río de Janeiro que hizo con un amigo psicólogo, quien le propuso hacer terapia ya que había una gran cantidad de palomas en el lugar. Fue por ese motivo que no quería pisar la playa. “Pasaban volando de un lado para el otro y me decía ‘mirá que si se entera una paloma que es importante para alguien y le cuenta a todas, nos atacan a todos’”, manifestó Topa quién reconoció que su fobia es tal que tampoco puede ver aves en películas o ficción ya que se asusta.