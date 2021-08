Gimnasia, sin el Pulga, buscará los cuartos de final de la Copa Argentina

El Lobo estará esta tarde ante uno de los partidos más importantes del ciclo Mariano Messera/Leandro Martini. Todas las fichas están puestas en la Copa Argentina y como tal, a partir de las 18, en el estadio de Banfield, el equipo se jugará el todo por el todo ante Argentinos Juniors por los octavos de final del certamen federal.

En este sentido, la dupla apostó a la recuperación de varios jugadores que estaban con algunas molestias y que fueron preservados contra Colón. Johan Carbonero se meterá en el once inicial, pero el Pulga Rodríguez estará en el banco para sorpresa de todos. Según se supo no está al 100% desde lo físico. Por su parte, Rodrigo Holgado, con la cacaca 30, entró por primera vez en la consideración y también estará entre los suplentes. Quien no llegó a recuperarse al ciento por ciento y no podrá ser tenido en cuenta es Maximiliano Coronel.

De este modo, quien dejará el equipo que viene de caer en Santa Fe serán Brahian Alemán. Por su parte, Manuel Insaurralde, quien fue expulsado contra el Sabalero, podrá ser considerado ya que esa tarjeta roja no corre para la Copa y ocupará un lugar en la zona media junto a Harrinson Mancilla. Del mismo modo, estará a disposición Germán Guiffrey, a quien se lo esperó hasta último momento luego de terminar muy golpeado el juego en Santa Fe.

Finalmente el Lobo no podrá contar con Coronel y el Pulga Rodríguez irá al banco de suplentes

El mens sana, que en el torneo de la Liga Profesional suma 8 puntos, llegó a esta instancia luego de vencer a Sportivo Barracas por 2 a 0 y de golear a Dock Sud por 5 a 0.

Para buscar otro éxito en el torneo, Messera y Martini apostarán por Rodrigo Rey; Francisco Gerometta, Leonardo Morales, Germán Guiffrey y Matías Melluso; Harrinson Mancilla y Manuel Insaurralde; Matías Miranda, Eric Ramírez y Johan Carbonero; Alexis Domínguez.

Argentinos, con Gabriel Milito como DT, está 11mo. en el torneo doméstico con nueve unidades y sueña con llegar a la Copa Libertadores 2022, tras ser eliminado en la actual por River en octavos de final. En la Copa, el elenco de La Paternal anotó sólo dos goles, ya que viene de eliminar a Cañuelas imponiéndose por 1 a 0 y nada más ni nada menos que ante Colón, al que venció por el mismo marcador. Si bien Milito no confirmó la formación, es probable que repita los once que le ganaron en el estadio Diego Maradona a Banfield por 2-0 por la LPF.

En el caso de empate al término de los 90 minutos, el clasificado se determinará mediante remates desde el punto de penal. El que pase, se topará con San Telmo.

UN ANTECEDENTE CONTRA EL BICHO

Gimnasia y Argentinos ya se toparon una vez en Copa Argentina en la edición 2013/2014, en Lanús. Tras empatar sin goles en un partido cerrado hubo penales y el Bicho terminó imponiéndose por 4-2. En ese momento, el rival, dirigido por Borghi, militaba en el Nacional B pero hizo su mejor torneo, ya que superó a Racing en Octavos, con un golazo de Riquelme, y fue eliminado por Central en semifinales.