"¿Sos docente o pelotuda?", el insulto de una funcionaria a una maestra durante una protesta

Un reclamo de docentes en las inmediaciones de la casa de gobierno de la Provincia de Salta derivó en una agresión verbal de una funcionaria provincial contra una maestra que formaba parte de una movilización por mejores condiciones salariales. El hecho quedó filmado y se viralizó en las redes sociales.

En las imágenes se observa el momento en que la empleada pública, identificada como María José Hansen, increpa a toda furia a una maestra e le imparte varios insultos. Según argumentó la agresora, su reacción se debió a que tenía que ir a buscar a su hijo de 4 años al jardín y no podía avanzar a causa de la manifestación.

"No podemos salir, razoná, sos docente o pelotuda", expresó María José Hansen Castello al toparse con los manifestantes alrededor de la casa de gobierno provincial en el barrio de Grand Bourg.

Ante los planteos de los docentes, Hansen Castello prosiguió con los insultos: "Me importa un choto… correte, andá a laburar. Cobran cobran 200 lucas, tengo el informe, hija de puta".

A su vez, trató a las manifestantes de "negras de mierda". Y les gritó que "si tuviera una 4x4 las pasó por encima.

Las imágenes se viralizaron en Salta y generaron una ola de repudios hacia la agresora. A su vez, intervino el INADI de la Provincia de Salta.

En ese marco, Hansen Castello pidió disculpas por lo sucedido. "Estaba desesperada como mamá", dijo.

"Hago el mea culpa de que estaba bastante sacada, pero tiene que ver con que tengo una hija de 4 años, la cual no tiene padre y no tengo un plan B para que me la retiren del colegio y estaba desesperada como mamá", fue su descargo.

"La bronca y la impotencia, me ganaron", señaló. Por otro lado, criticó la manifestación callejera al afirmar que los docentes no pueden "boicotear" los derechos de otras personas.

"Fue un momento de mucha bronca, muchísima impotencia, porque en lo único que podía pensar era en mi hija", insistió.

La polémica reacción de la funcionaria salteña ocurrió en el marco de una manifestación de los Docentes Autoconvocados de Salta que reclaman mejores condiciones salariales. En las últimas semanas se agudizó el conflicto con el gobierno provincial, situación que quedó evidenciada a partir de una serie de paros, manifestaciones callejeras y cortes de ruta, entre otras medidas de fuerza.