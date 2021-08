La emoción de Batman con un jubilado que le ofreció su campera tras el robo: "Todavía hay esperanzas"

Tras el robo y el mal momento que sufrió el jueves, lo que despertó de alguna forma su bronca e indignación, el Batman de La Plata publicó anoche un relato en el que dio cuenta de la infinidad de saludos de solidaridad que recibió en los últimos días. Entre esos mensajes, destacó el de una vecina que lo contactó porque su padre quería hacerle llegar una campera similar a la que le habían robado. El gesto de estos vecinos, como podrá leerse en el relato que escribió el superhéroe de las diagonales, causó una profunda emoción.

"Buenas noches gente de bien, solo quiero contarles el final de la historia que viví en los últimos días y que tanta repercusión tuvo. Lo voy a hacer a modo de cuento, seguramente al final de la publicación entenderán por qué..." comenzó diciendo el Batman de La Plata.

Luego recordó algunos detalles del hecho, que causó indignación no sólo en nuestra ciudad sino en todo el país. "Todos saben del robo que sufrí el día jueves a las 11hs en la esquina de 65 y 16, cuando vestido de civil, o sea como Bruno Díaz, me dirigía hacia mi vehículo luego de participar en el Htal de una reunión con la Hermana. Fui abordado rápidamente por dos chicos que luego de sustraerme el celular y el camperón que llevaba puesto huyeron en una moto", dijo.

Seguidamente sostuvo que "a partir de contar lo sucedido en mis redes, tomó una dimensión la noticia que verdaderamente me sorprendió mucho, no hubo medio que no se tratara de comunicar conmigo. La muestra de respeto y cariño hacia el personaje que hace más de 8 años dejó Gótica para habitar definitivamente en esta ciudad fueron increíbles, comenzaron a llover por cada una de las vías de comunicación, inclusive por el batiteléfono personal, el cual como dije tuve que reponer rápidamente, mediante cuotas y tarjeta de crédito como hacemos la clase media".

"Los mensajes de agradecimientos, de preocupación, de aliento y de ofrecimientos para ayudarme a reponer lo sustraído fueron innumerables y conmovedores, al punto de sentir la necesidad de contestarle a una abuela mediante un audio que uno de mis Robins le hizo llegar", agregó.

Sobre el mensaje de la mujer, dijo que "al principio contesté de la misma forma que lo hice con todos los que de alguna manera querían ayudarme a reponer lo robado, que le agradecía, pero que deposite en nuestra cuenta ese valor para el Hospital, pensando que este abuelo tendría que comprar el camperón que me ofrecía, pero no era así. Lo cierto es que él lo tenía sin usar porque un hijo se lo había obsequiado y deseaba dármelo. Pensé qué final maravilloso sería para esta historia y qué valioso mensaje de amor, de compromiso y por sobre todo de esperanza daríamos. Y fue ahí mismo que decidí aceptarlo".

Batman entendió que "para ello no debía pasar demasiado tiempo, ya que la gente de bien, la honesta, a la que se la trata de convencer de que todo da igual y que está perdido, necesita saber con urgencia de estos hechos, para convencerse de lo que les vengo diciendo desde que me introduje en el traje, somos muchos más los buenos, la gente de bien es maravillosa, no nos resignemos a no poder vivir como nos merecemos".

Luego de todo lo ocurrido a partir del jueves, el Batman platense consideró que "la entrega no podía hacerse en otro lugar que no sea en la misma esquina en donde sucedió el robo...". Y finalizó: "Colorín colorado, esta batiaventura ha terminado. Gracias Chiche y flia por demostrarnos que hay esperanza.... Un especial abrazo afectuoso".