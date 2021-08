Video viral.- Ella lo esperaba en el altar y el llegó muy borracho: "¿Te casarías igual?"

Para una joven, lo que debía ser el mejor día de su vida, terminó siendo una pesadilla. Ella imaginaba una boda perfecta, como en las que se ve en las películas románticas, pero terminó siendo como una de terror.

¿Qué pasó? Su novio llegó cayéndose de borracho y todo quedó filmado en un video que se hizo viral en TikTok pero que además abrió el debate en las redes sobre si debía casarse igual. En la plataforma donde mandan los videos cortos explotaron las imágenes del muchacho visiblemente pasado de copas y en donde hasta otra persona lo tuvo que sostenerlo para que no se caiga al piso porque no podía sostenerse de pie.

“La boda no salió según lo planeado. Cómo no tener una despedida de soltero”, se lee en la descripción del video de TikTok. Pese a todo, en el clip se ve que la novia no estaba muy feliz por el comportamiento de su pareja y se casaron igual porque debido al estado de ebriedad que presentaba le imposibilitó estar en pie y un amigo se encargó de estar junto a él en todo momento para que no se caiga. Incluso debió asistirlo en el momento de colocarle la alianza a su futra esposa.

Allí fue cuando salió la pregunta que inundó las redes: "¿Te hubieras casado?". Entre las respuestas que se registraron encontramos: "Yo no me hubiera casado”; “Es una broma?”; “Estuvo muy buena la despedida de soltero”; “Qué feo caso”; “Es en serio?”; “Esto es verdad?”.