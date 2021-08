Los carpinchos en "guerra" contra los vecinos de Nordelta: te contamos todos los detalles

Nordelta se convirtió por estas horas en el centro de atención por la invasión de carpinchos, que le declararon la "guerra" a los vecinos de ese coqueto barrio de Tigre. Tal como informó EL DIA, se registraron varias denuncias sobre que últimamente los animales invadieron patios de viviendas, generaron caos de tránsito y hasta atacaron a un perro provocándole algunas heridas (vea: https://www.eldia.com/nota/2021-8-18-13-36-0-revuelo-y-desesperacion-en-nordelta-por-una-invasion-de-carpinchos-informacion-general).

Las imágenes de los carpinchos merodeando distintos sectores de la exclusiva localidad se hicieron virales en las redes sociales en donde emergieron todo tipo de comentarios. Uno de los episodios más importantes son las heridas que los carpinchos le provocaron a Oreo, un perro de raza schnauzer que tuvo que atendido por un veterinario a partir de una laceración en un muslo. A su vez, le tuvieron que colocar un collar isabelino para evitar que el can volviera a resentir sus heridas.

Por este hecho, quienes cuidan al can expresaron que "quisiera que trasladen a los carpinchos porque atacaron a mi mascota en mi propio jardín. Casi lo matan. Se salvó de milagro porque vino una vecina veterinaria a los 5 minutos de escuchar sus gritos desgarradores". Y agregaron: "Le mordieron el estómago y las piernas. Ahora mi perrito no quiere salir más al jardín. Tiembla todo el tiempo y mi jardín, a pesar de que lo cerqué, sigue invadido de carpinchos. La verdad no quiero convivir con ellos adentro de mi casa".

Sin embargo, por estos días los carpinchos se pasean en manada por la localidad, cuyos habitantes denuncian que ocupan los espacios verdes e incluso llegan hasta los frentes y patios de las veredas.

Nordelta es una ciudad-pueblo que está conformada por 23 barrios ya habitados. El complejo fue desarrollado en 1992 por la Provincia y en 1998 Julián Astolfoni y Eduardo Costantini se asociaron para empezar a levantarlo. Ahora quedó bajo todas las miradas por los carpinchos que, según se estima, hay una colonia de unos 400, y proyectan que la cantidad de ejemplares se eleve a 3500 para el 2023. Los carpinchos son una especie en preservación y antes de levantarse el complejo habitaban la zona, por lo que con la urbanización debieron buscar otros espacios.

Lo cierto es que tras las repercusiones que tuvo el caso, días atrás un grupo de propietarios emitió un comunicado donde sostienen que “aman” a los roedores y le tiran la culpa a las autoridades de la Provincia y a los administradores por la falta de control de natalidad de estos ejemplares.

Según expresa el texto, firmado por la “comisión pro equilibrio carpinchos Nordelta”, en “representación de centenares de vecinos de Nordelta directamente afectados por los problemas de público conocimiento quiere dejar en claro lo siguiente”. Y enumeran cómo se desarrollaron los hechos: "Los problemas comenzaron en 2019, donde ya se notaba un crecimiento explosivo de la cantidad de ejemplares. Algunos vecinos advirtieron esto a la Administración de Nordelta Ciudad (AVN), y esta a Flora y Fauna de la provincia de Buenos Aires. Creemos que ambas entidades no supieron o no quisieron ver el problema al que nos enfrentábamos. Un problema meramente de progresión matemática por el tipo de reproducción de esta especie. En 2020 empeoró la situación y Flora y Fauna y AVN nos dijeron que estaba todo bien, que ya iba a pasar. Que se iban a autorregular".

Más adelante aclaran que "así llegamos a la actualidad, cuando la inexorable reproducción explosiva de esta especie entro en la parte exponencial de la curva, lo que nos puede llevar a duplicaciones y sextuplicaciones de su número en uno, dos, tres o cuatro años respectivamente de no retirar inmediatamente una importante cantidad de animales que están en condiciones de reproducirse. La situación es insostenible hoy, para los carpinchos porque ya no les alcanza el alimento para tanta cantidad, y se expanden hacia las afueras de Nordelta pudiendo a este paso generar problemas fuera de los límites de Nordelta mismo en muy poco tiempo. Y, como se pudo ver en videos, generando accidentes viales y otros peligros mutuos para ellos y los humanos que convivimos". Por último resaltan que "Flora y Fauna debe autorizar estos traslados en forma inmediata y sin dilaciones".

El atropello y los famosos

Uno de los inconvenientes que más preocupan son las complicaciones de tránsito, luego de que un motociclista sufriera un accidente tras toparse con varios carpinchos sobre la cinta asfáltica (vea: https://www.eldia.com/nota/2021-8-19-20-8-0-ataque-de-carpinchos-en-nordelta-casi-matan-a-un-motociclista-informacion-general). Un vecino de la localidad, Gustavo Iglesia, dijo ante este panorama que "nos encantan los carpinchos, la primera vez que vimos uno nos dio mucha felicidad. El tema es que después empezaron a reproducirse de manera exponencial. Ahora caminan por las calles, devoran los jardines y tenemos problemas con las mascotas. Tampoco sabemos qué enfermedades pueden transmitir y si podrían, o no, atacar a un nene, porque andan en manada por todos los barrios".

Un especialista, Adelmar Funk, explicó a la prensa que "en Nordelta tiene que ver con que crearon un ecosistema que favorece el regreso de estas especies. Los carpinchos suelen tener muchas crías; cuando te diste cuenta de que aumentó la población es porque ya tenés el problema encima". "No queremos que les pase nada malo a ningún carpincho, pero la situación es insostenible", agregó.

Días atrás, Marcelo Tinelli, vecino de Nordelta, compartió una imagen de los carpinchos con la frase "los amo". En tanto, Anamá Ferreyra se mostró indignada porque otro vecinos reaccionó a los balazos contra los animalitos. En este marco, otros vecinos se expresaron en contra de los dichos de la actriz y pidieron medidas para evitar la proliferación de las manadas de carpinchos.

Otro de los que se sumó a la ola carpincho en Nordelta, fue el músico Pablo Lescano, quien se sacó fotos con un ejemplar y lo llamó " Mi amigo Carpinchi". El cantante de Damas Gratis, generó polémica tras tomarse imágenes con un carpincho y escribir: "Mi amigo el Cumpinchi ya habitaba Nordelta cuando era un humedal".

Mi amigo el Cumpinchi ya habitaba Nordelta cuando era un humedal. pic.twitter.com/ossHNt8RdQ — Perrito Malvado (@pablitolescano) August 19, 2021

Reclamo de ambientalistas

En medio del escándalo, ambientalistas de la Provincia encendieron las alarmas por esta serie de sucesos trágicos que se vienen desarrollando en Nordelta con esta especie en preservación. Es que se conoció un hecho que tuvo involucrado a un habitante de ese barrio, que mató de un disparo a uno de estos animales que fueron sacados de su entorno por consecuencia de la expansión de estas construcciones, y ahora empezaron una "guerra" contra los vecinos.

“Para vivir en armonía con nuestro ambiente, es fundamental tener en cuenta que el desarrollo de nuestras comunidades tiene que estar ligado al respeto, la protección y el cuidado de los animales, de los domésticos y de los no domésticos”, señaló Fabiana Zanutti, pre candidata a diputada nacional de la provincia de Buenos Aires por el Partido Verde. La joven dirigente ambientalista que encabeza la lista de ese espacio, sostuvo “hoy estamos viendo una batalla contra los carpinchos, como si fuera una guerra entre estos animales y las personas, o aún peor, entre carpinchos y animales domésticos”.

“Nadie se preguntó por qué aún nadie denunció a la persona que disparó contra un carpincho en Nordelta, es un delito matar a un animal. No se escucha ningún debate sobre si el arma que tenía era legal o por qué razón la tendría en un barrio cerrado con seguridad. Si esto hubiera sucedido en un barrio vulnerable todos se harían eco del tema”, remarcó.

El Partido Verde se encuentra involucrado activamente en todos los temas vinculados con al cuidado del planeta. En ese sentido, sostienen que los humedales que fueron destruidos por la construcción de esos barrios, son el hábitat natural de los animales en cuestión.

Mariana Tomasini, otra de las pre candidatas del espacio, subrayó que los carpinchos no estaban ‘de paseo’ por Nordelta y no son agresivos, son una especie autóctona que debe ser preservada y protegida”. Se trata de un herbívoro estricto, el mayor roedor del mundo, por lo cual no representa una amenaza para las personas. “Caminan las tierras que ocuparon siendo parte de un ecosistema que estaba en equilibrio hasta que la avaricia humana vino a interrumpir”. Por su parte, el segundo pre candidato a diputado, Daniel Bracamonte señaló que “en un comienzo, los barrios privados adoptaron a los carpinchos como integrantes de sus cuidados parques, resultaban atractivos y generaban una apariencia proteccionista, pero el carpincho en condiciones de buena alimentación y sin predadores nativos se reproduce en forma escalonada. Hoy como la población de esos animales silvestres robados de las islas creció, son eliminados o se los considera peligrosos para su entorno, muchos de ellos son liberados a las calles o desterrados de formas inhumanas”.

Desde el Partido Verde exigen que los carpinchos, como todo animal silvestre, vuelva a su lugar natural de pertenencia y sea parte del equilibrio natural. Que quienes los llevaron a los barrios privados paguen su reubicación y el gasto de la dirección de Fauna para su ambientalizacion a la nueva zona donde son trasladados.

La Ley 14.346 de maltrato animal establece penas para quienes maltraten o hagan victimas de crueldad a los animales, “pero una vez más las penas son muy livianas para lo que es el sufrimiento animal, o quitarle la vida a un ser vivo”, indicaron. Por eso proponen reformar la legislación de protección animal, en colaboración con las asociaciones, con el objetivo de erradicar el abandono y el maltrato y proteger de malas prácticas garantizando su derecho, no solo a los animales de compañía, sino también a los silvestres, de laboratorio y de producción.