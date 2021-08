Preocupa el aumento de contagios en los niños

Mientras que algunos especialistas consideran que tal vez no sea necesario vacunar contra el coronavirus a los menores de 12 años, la variante Delta parece ensañarse particularmente con la población infantil. El fenómeno se observa por estos días en Estados Unidos, donde en algunos distritos se han disparado las internaciones pediátricas por Covid.

Los niños sólo “reflejan la infección en la comunidad”, es decir que se contagian en tanto exista un alto porcentaje de circulación entre adultos, dijo ayer la patóloga y pediatra Martha Cohen al desestimar la necesidad de vacunar a los niños contra el Covid.

Lo cierto es que el avance de la variante Delta esta haciendo mella como nunca antes en la población infantil. En algunos estados del sur y medio oeste de Estados Unidos las autoridades sanitarias se encuentran alarmadas por el aumento de los contagios entre los menores de 12 años, quienes pasaron a tener de un 7 a un 25% de positividad en los testeos de detección.

Pero a la par de los contagios también crecen entre ellos los cuadros de mayor gravedad. El Hospital de Niños de Jacksonville, Florida, reportó por ejemplo que solo en julio pasado unos 96 niños debieron ser internados allí por coronavirus, una cifra que representa la quinta parte del total de hospitalizaciones desde que comenzó la pandemia de Covid concentrada en un solo mes.

Con todo, para Cohen, este fenómeno no justificaría por sí mismo vacunar a la población infantil contra el Covid. “En Estados Unidos hay una cantidad de niños internados en hospitales precisamente porque una gran cantidad de adultos está mal vacunada o no vacunada”, dijo ayer Cohen al ser consultada sobre la conveniencia de vacunar a los niños a partir de los 3 años. Y resaltó que la vacunación en menores no está aprobada por el Colegio de Pediatría del Reino Unido.

Cohen, quien trabaja como pediatra en el Hospital de Niños de Sheffield del Reino Unido, aseguró que desde hace más de dos semanas no hay internados por coronavirus en ese centro de salud.

“En el Reino Unido, con el 76 por ciento de los adultos vacunados con doble vacuna, no ocurre lo que sí pasa en Estados Unidos con los niños”, precisó la especialista al resaltar que desde el 19 de julio volvió la “vida normal” a ese país.