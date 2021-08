Drama en centro de rehabilitación infantil de La Plata: por "falta de pago de IOMA" podría dejar de atender a 300 niños

Unos 300 niños que reciben terapias en CRIA, un centro de rehabilitación infantil que funciona en La Plata desde hace casi 24 años, podrían quedarse sin atención a partir del próximo 1 de septiembre. Según denunciaron padres de chiquitos que concurren a la institución, la dramática situación decantó a partir de que IOMA dejó de abonar las facturaciones que presentó el centro por las prestaciones correspondientes a los últimos dos meses. Las autoridades del centro, en tanto, afirmaron que los rechazos de las facturas generaron un panorama de ahogo económico que se ha tornado "insostenible".

A CRIA concurren unos 400 niños y 300 de ellos se atienden a través de la obra social bonaerense. Sin embargo, la decisión de IOMA implicó un severo problema para su funcionamiento. En tanto, desde el centro lamentaron que los pequeños pacientes ya no podrán continuar con sus procesos terapéuticos.

"Buenas tardes, lamentamos informarles la grave situación de que el IOMA, hasta el día de la fecha, no aceptó la facturación de los últimos dos meses y tenemos un severo atraso en los pagos por lo cual, de no resolverse esta situación la semana próximo, nos veremos obligados a suspender los tratamientos a partir del 1 de septiembre", versa el comunicado de WhatsApp que envió CRIA a los padres.

Se trata de una entidad clave en La Plata por cuanto brinda terapia ocupacional, fonoaudiología, estimulación temprana, kinesiología, estimulación visual, psicopedagogía, psicología y trabajo social

La mamá de una niña explicó que "IOMA comenzó a pedir como requisito el Certificado Único de Discapacidad (CUD) de los niños. Ahora, CRIA lo está solicitando pero la obra social argumenta que no pagará los dos meses anteriores porque no tenían el CUD, a pesar de que antes no era un requisito"

El problema se agrava porque, aseguró la vecina, "no existen centros de rehabilitación en La Plata con la capacidad de contener a todos los pacientes de CRIA".

En este marco, Fabiana Prieto, especialista en medicina física y rehabilitación y una de las propietarias de CRIA, sostuvo que "el conflicto con IOMA es extraño porque la institución siempre ha dado asistencia al paciente con la obra social".

"Se ha cambiado las condiciones en los últimos meses básicamente para presentar la facturación. Hubo un acuerdo con IOMA que íbamos a cumplir". "No es que IOMA no nos quiere abonar. No nos quiere recibir la facturación", aseguró respecto de la gravedad de la situación.

"Hay retrasos del pago de las prestaciones. Nosotros el año pasado recibimos un aumento del 20 por ciento en el mes de noviembre, que prorateado a todo el año es el 7 por ciento. Ese dinero aún no lo hemos cobrado".

"La verdad es que este año tampoco hubo aumento. Nosotros hemos sufrido los aumentos propios de la inflación. Aparte debemos responder porque tenemos empleados, hubo paritarias y se aumentó a los empelados. Nosotros no somos propietarios, pagamos los impuestos. Ya la situación es insostenible. Hacemos todo como corresponde en la ley".

"Ahora hay exigencias nuevas, lo que pasa que no se pueden exigir con retroactividades. Los aranceles de IOMA son muy bajos y es muy difícil seguir sosteniendo la actividad. Los aranceles de Nación son tres veces más que lo que paga IOMA. Tanto mi socia como yo somos médicas, y como tales siempre hemos llevado a cabo nuestra tarea como médicas y no como empresarias, pero en este momento estamos con mucha angustia porque es difícil sostener una institución sin dinero porque hay muchas cosas para pagar".

Prieto aseguro que "nosotros hemos hecho malabarismo, hemos pedido plata prestada, pero no se puede más. Somos una institución familiar", agregó."La realidad es que hay pocos centros de rehabilitación pediátrica y nosotros, nos ha sucedido en el último tiempo, estamos recibiendo a pacientes del interior porque hay muy pocas instituciones que atienden por IOMA. Es la misma situación que pasa en las instituciones de adultos que están en riesgo de quiebra y de cerrar sus puertas".

"La realidad es que el paciente con discapacidad está en grave riesgo por esta situación de emergencia por la falta de actualización de aranceles y por la falta de pago. Todos sabemos cuál es la inflación y nosotros no hemos tenido actualización además de la falta de pago", afirmó.