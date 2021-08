Apuntan a IOMA por posible cese de atención a niños para rehabilitación

Con una enorme preocupación viven los padres cuyos hijos asisten al Centro de Rehabilitación Infantil Ambulatoria (CRIA) la posibilidad de que el establecimiento corte los servicios a raíz de que no estaría cobrando las prestaciones que cubre el Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA). Según señalaron en la obra social, la entidad no habría presentado la documentación como debiera. “Eso genera demoras”, afirmaron fuentes del Instituto.

CRIA ofrece diversas terapias, desde la ocupacional, pasando por fonoaudiología, kinesiología, estimulación temprana, estimulación visual hasta psicología y psicopedagogía. También cuenta con profesionales de trabajo social. Atiende a chicos con distintas dificultades madurativas y motrices, la mayoría patologías complejas con tratamientos cuya discontinuidad implicaría retrocesos en el desarrollo infantil. De los 400 niños que concurren al lugar unos 300 son afiliados del IOMA.

NOTIFICACIÓN

Los padres de los pacientes atendidos como afiliados del IOMA recibieron una comunicación -vía grupo de Whatsapp- en la cual se les notificó que por la “falta de pago” por parte de la obra social se les iba a cortar la prestación a los niños con esa cobertura.

Según explicaron los responsables del centro de rehabilitación con sede en 11 entre 64 y 65, a la institución le resultaría imposible continuar con las terapias. Se informó, en ese sentido, que “IOMA dejó de abonar las facturaciones presentadas por los últimos dos meses”. Asimismo, las autoridades del establecimiento explicaron que los rechazos de las facturas generaron un panorama de “ahogo económico que se ha tornado insostenible”.

Desde el centro se informó que de no pagar IOMA, a partir de septiembre los pacientes no podrán continuar con sus procesos terapéuticos.

Camila es la mamá de Alma, una nena de 2 años y 9 meses, con Síndrome de Down y Síndrome de West que comenzó a tratarse en ese centro de rehabilitación hace 2 años y medio. “Mi hija hace kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional y le quieren agregar terapia visual. Además de que ahora IOMA no quiere pagar, siempre se retrasa; hay una facturación de dos meses seguidos que no se la aceptan porque supuestamente ahora piden un certificado de discapacidad que antes nunca habían pedido”, precisó la joven.

“Se viene liquidando en tiempo y forma”

Desde el IOMA, se señaló que “CRIA no viene presentando la documentación como debiera. Eso genera demoras”, al tiempo que se aseguró que el Instituto “viene liquidando en tiempo y forma; incluso la semana pasada se les giró una liquidación”. Eso habría sido, según indicaron fuentes de la obra social, el 20 de agosto último.

Las mismas fuentes dijeron que en la obra social “no hay ningún inconveniente” en recibir a los representantes de la entidad para llegar a una solución que beneficie a sus afiliados y afiliadas. “Lo que no puede permitir IOMA es que por un error de los prestadores nuestro universo afiliatorio esté condicionado”, señalaron.