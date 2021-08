Alitalia anunció que dejará de volar a partir del 15 de octubre

La aerolínea Alitalia anunció que dejará de vender pasajes y suspenderá sus vuelos a partir del 15 de octubre, luego que se confirmara su pase a manos del Estado italiano.

Es que desde esa fecha la antigua empresa dejará de operar y comenzará a funcionar la nueva, que se llamará Italia Transporto Aereo (ITA). Incluso, mañana ITA comenzará a vender los tickets en el sitio www.itaspa.com.

Mientras tanto, Alitalia, a partir de la medianoche, dejará de vender sus billetes para vuelos después del 15 de octubre y para quienes hayan comprado pasajes ofrece distintas opciones como cambio de reserva, cambio de destino o reembolso.