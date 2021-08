VIDEO.- Fuerte reclamo de alumnos a Instituto por no entrega de títulos en radiología y enfermería cursados

Esta tarde alumnos cortaron la calle como medida de protesta frente al Instituto Rehabilitar en 45 entre 2 y 3 de la ciudad de La Plata.

En dicho instituto de capacitación se cursan carreras de enfermería, radiología y asistente terapéutico.

Mas de 500 alumnos están esperando los títulos habilitantes que cursaron en la institución para poder trabajar. Por tal motivo iniciaron un reclamo tanto para con el instituto como para la Dirección de Educación de Gestión Privada de la Provincia de Buenos Aires.

Los estudiantes que cursaron en 2019/20 aún no recibieron sus títulos habilitantes para poder ejercer la carrera cursada y abonada.

En el frente del Instituto Rehabilitar, El Día pudo entrevistarse con el director Gustavo Vidal y con los alumnos que reclaman.

María una de las estudiantes expresó: "Estamos en una situación difícil, nosotros ya pagamos y cursamos, ahora necesitamos trabajar, hace mas de un año que tenemos nuestros títulos retenidos. Uno de nuestros abogados nos mando un comunicado donde dice que la institución tiene una investigación abierta y ese seria uno de los motivos por lo cual no nos podrán entregar los títulos, y la gente que esta estudiando hoy aquí tampoco lo tendrán en 2022. Nosotros no apoyamos a instituto y no apoyamos a la Dirección de Educación de Gestión Privada de la Provincia de Buenos Aires, nosotros nos apoyamos entre todos los estudiantes que queremos trabajar de lo que estudiamos, yo pague, estudio y me recibí, no sabemos de quien es el problema pero exigimos una rápida solución".

Gustavo Vidal director del instituto comentó: "Yo apoyo el reclamo de los estudiantes, vinieron, cursaron, los docentes los conocen personalmente a cada uno, a ellos se les tienen que entregar sus títulos, esa es la única realidad, el instituto tiene una investigación menor en curso, pero ese no es el motivo por el cual no se les entregan sus títulos habilitantes, la pandemia nos afecto a todos en nuestro desarrollo pero yo estoy enviando notificaciones a las autoridades correspondientes para que los alumnos puedan tener su titilo cuanto antes".

María dijo: "nosotros vamos a ir a reclamar también a la Dirección de Educación de Gestión Privada también, porque como alumnos cumplimos en todo, dejamos tiempo, plata, a nuestras familias, para estudiar y poder tener un futuro un poco mejor, como para encontrarnos con estas cuestiones que nos exceden".