Según Luis Ventura, “Fabiola está embarazada de mellizos”

Después de haber dicho al aire del programa que Alejandro Fantino conducía en las tardes de América que Cacho Fantana acababa de morir, algo que el histórico locutor y periodista terminó desmintiendo entre risas, Luis Ventura no escarmentó y volvió a las grandes ligas de primicias al referirse al rumor de embarazo de la Primera Dama, Fabiola Yañez.

“La versión es que Fabiola está embarazada de mellizos”, aseguró el ex “Intrusos”, aportando un dato más a los rumores de cigüeña que se acrecientan día a día desde que el 14 de agosto, durante una visita oficial a las Cataratas del Iguazú, la mujer del presidente Alberto Fernández posara para una foto tocándose la pancita... como las embarazadas.

La cuestión es que Ventura, quemado con leche, no se animó a jugársela del todo por esta versión y abrió el paraguas.

“Es una versión que circula, le tengo mucha fe a la persona que me lo pasó, pero no la doy por confirmado”, aclaró el ex compinche de Jorge Rial en diálogo con el programa “Los Ángeles de la Mañana” (El Trece).

Pero eso no fue todo porque el chimentero, incluso, aseguró que el primer mandatario podría tener una “vasectomía, pero que tampoco es un impedimento para lograr un embarazo porque es reversible”.

Metiéndose en un terreno pantanoso, Ventura agregó: “Cuando hacés un tratamiento (de fertilización asistida) es muy común la multiplicidad de embarazos. La persona que me pasó la confirmación del embarazo me dijo que eran mellizos”.

Por otro lado, el presidente de APTRA se refirió a las versiones que indican que la pareja presidencial confirmaría el embarazo más cerca de las elecciones, para sumar algunos votos por “ternura”.

“Hay gente que especula con que todo esto es un operativo de prensa previo a la elección, como que esto abuena a las personas, lo libera de presiones. Alberto estaba pasando un (momento complejo)”, sostuvo el chimentero.

Y sumó: “Si lo van a confirmar va a ser antes de la elección, y si lo van a negar va a ser después de la elección”.

De ser verdad este rumor, sería la segunda experiencia como padre para Alberto Fernández (62), que ya tiene a Estanislao (26). Mientras que sería el debut en la maternidad para Fabiola (40).