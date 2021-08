“La situación de inseguridad es insostenible”, afirmó Garro

El intendente Julio Garro cuestionó “la falta de diálogo” entre la Nación y Provincia en materia de seguridad, y lamentó que “hoy los ciudadanos son rehenes de esta situación que es insostenible”. Además, pidió “un gobierno que escuche a los intendentes” y que “los municipios tengan participación”.

Garro en diálogo con La Redonda manifestó que existe “mucha preocupación por el tema de la inseguridad”, ya que “el delito aumenta y es cada vez más violento”. En ese aspecto, sostuvo que “es muy difícil trabajar integralmente cuando hay un ministerio nacional que no se habla con su par de la Provincia”.

“Como municipio estamos trabajando en todos los barrios, reforzando la Guardia Urbana, adquiriendo en los próximos días móviles nuevos para recorrer las localidades, colocando más de 50 cámaras por mes en todos los barrios, pero ni la Provincia ni la Nación escuchan a los municipios cuando es necesario trabajar coordinadamente. Aspiramos a que esa coordinación se haga realidad, queremos propuestas y que nos escuchen”, puntualizó el jefe comunal.

Frente a esta situación, el intendente de La Plata indicó que “durante unos cuatro o cinco meses no hubo diálogo con el ministerio provincial y hace unas semanas pudimos plantearle la situación. Nosotros estamos para trabajar en conjunto, queremos que los ciudadanos no sean rehenes de esta situación que es insostenible para nuestra ciudad”.

“En gran parte de la provincia el delito ha escalado de una manera muy grave. Necesitamos un gobierno que escuche a los intendentes y que empecemos a hablar para que los municipios tengan autonomía”, insistió.

Conjuntamente, el mandatario platense se refirió a la polémica que envolvió al ‘Pata Medina’ durante los últimos días, y pronunció: “La ciudad en los últimos años volvió a construir puentes de confianza con inversores y llegaron muchas inversiones. Lo peor que nos puede pasar es que nos abandonen y no elijan a La Plata para construir porque no hay reglas claras”.

“No podemos hacer desde lo sindical y lo gremial una extorsión para que la ciudad no avance. No estoy en contra de sindicatos y gremios, pero no podemos dejar de crecer como ciudad”, añadió.

Al referirse al tema educativo, Garro señaló: “Desde el Municipio estamos haciéndonos cargo de los arreglos en los colegios provinciales”

En ese marco, aseguró que “hubo algunas escuelas con problemas de gas y de conexiones. Nos juntamos con la Provincia y como Municipio solicitamos poder participar en los arreglos necesarios. Hoy de las 100 escuelas que no tenían clases en nuestra ciudad, solo restan cinco. Hacemos un seguimiento diario con todas las obras y desde el Municipio estamos haciéndonos cargos de los arreglos en los colegios provinciales”.

“A todos los colegios públicos les entregamos viandas para más de 80 mil chicos por mes. Queremos que los niños tengan aulas nuevas, calefacción, baños, bibliotecas. Todo lo que se invierta en educación es ganancia, es el futuro del país. No debemos mezclar política con educación”.

Finalmente, el jefe comunal se refirió a las políticas de reactivación económica que está impulsando el Municipio, y confirmó: “Estamos trabajando en lo que viene, tenemos que estar muy unidos y prepararnos para la post pandemia en pos de reconstruir los trabajaos que se perdieron. Debemos lograr que los negocios que cerraron vuelvan a abrir”.