“Los que nos dicen que no tenemos experiencia nos llevaron al desastre”

Facundo Manes elevó el tono de su discurso en el último tramo de campaña rumbo a las Primarias del 12 de septiembre. Y ayer apuntó tanto al Gobierno como a sus contrincantes del PRO en la interna de Juntos. El precandidato por el espacio Dar El Paso visitó San Miguel y aseguró que “nos quieren meter miedo para que no nos metamos, para que no nos involucremos y que todo siga igual. La nueva excusa de los que administran la decadencia argentina es que no tenemos experiencia”.

“Los que dicen tener experiencia en este país no pasan de aprendices de brujos que experimentan con el pueblo argentino, con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con nuestros hijos”, sostuvo Manes y continuó: “¿La experiencia es lo que experimentamos en las últimas décadas? ¿La experiencia es la que permitió que hoy tengamos casi la mitad de los argentinos en la pobreza? ¿La experiencia es haber saqueado a la argentina? ¿La experiencia es tener una inflación que se come los ingresos de nuestras familias? ¿La experiencia es tener las escuelas cerradas mientras ellos se reúnen y festejan? ¿Es dejar que nuestras familias sean rehenes de la inseguridad? ¿La experiencia es abrir una grieta cada vez más grande entre hermanos? Medido en esos términos, está claro, no tenemos “esa” experiencia de los que llevaron a la Argentina a este desastre”.

En esa línea, el neurocientífico comentó que “voy a usar las palabras de un amigo de Salto que, cuando di el primer paso en este camino, me dijo: Facundo, la gestión se aprende y se puede convocar a los mejores, pero la honestidad, se tiene o no se tiene”.

Más tarde, el precandidato contó el encuentro con una madre “que me hablaba del miedo que ella tiene al volver sola a su casa después de su trabajo. Pero más que a ser asaltada, tenía miedo de perder a su hijo en las manos del narcotráfico. Hoy el delito está compitiendo con nuestras familias por lo mejor que tiene nuestro país: nuestros jóvenes. Esa es la cara más perversa de la crisis de inseguridad: se roban nuestro futuro”.

“Es prioridad que todos los chicos reciban una nutrición adecuada, y estimulación cognitiva y emocional desde el nacimiento, que padres y madres que trabajan puedan dejar a sus hijos en centros de enseñanza donde sean cuidados, alimentados y estimulados a aprender. Esta Revolución necesita que las escuelas sean enteramente transformadas para desarrollar al máximo la capacidad de los chicos”.

Manes estuvo acompañado por el intendente local, Jaime Méndez; el diputado Maxi Abad; Danya Tavela y Emilio Monzó, precandidatos a diputados nacionales y Joaquín de la Torre, postulantes a senador.