Jennifer Aniston se puso un traje Gucci que usó Harry Styles y estallaron las redes

Jennifer Aniston se convirtió en tendencia en las últimas horas por una sesión de fotos en la que posó usando un traje de la compañía de moda Gucci. Se trata de un conjunto de saco y pantalón acampanado -un modelo que evoca la moda de los 70- con una original estampa de cuadros en distintos tonos de marrón, del más oscuro al beige

Pero no fue la marca lo que la catapultó en los rankings de tendencias sino el hecho de que la prensa ya había sido usada antes por el ex One Direction Harry Styles

La actriz de Friends posó con el mismo conjunto que había lucido Styles en mayo en la entrega de los Brit Awards. A diferencia del cantante que eligió una camisa marrón claro, zapatillas de la firma italiana y una cartera marrón para lucirlo, la rubia combinó el costoso traje con una remera blanca, zapatos color crema con taco y joyería minimalista.

Recostada en un sillón de cuero, lució las prendas en un ambiente decorado en la gama de los marrones, que acompañó la estética cálida de toda la producción de fotos de la revista.