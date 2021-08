Franco Maceroni, el joven platense al que Lali le tiró un zapato y anoche ganó la batalla de La Voz Argentina

Franco Maceroni es platense, tiene apenas 18 años y alimenta su sueño en el exitoso reality "La Voz Argentina". Anoche ganó la batalla frente a Pablo Gravina gracias a que Lali Espósito lo eligió, la misma que lo conquistó en las audiciones a ciegas... ¡tirándole un zapato!.

El tema elegido fue "Sign of the times", del británico Harry Styles, y ambos participantes la rompieron. Tan es así que los jurados los llenaron de elogios a ambos.

El primero en tomar la palabra fue Ricardo Montaner, quien les dijo: "Fue muy pareja la competencia. Los dos lo hicieron bárbaro. En los falsetes quizás medio débiles pero fue muy parejo y los dos tienen grandes posibilidades". La Sole, por su parte, aseguró que "fue creciendo la canción y al final fue maravilloso. Coincido en lo que dice Ricardo, pero son cosas que pasan en vivo". Pero se la jugó y inclinó por uno de los dos: "Siento que le puso más garra Franco, hiciste lo que tenías que hacer y me gustó mucho", Ricky, por su parte, no ayudó a la ídola pop y sostuvo: "Quien más llamó mi atención fue Franco, pero el que tiene más habilidad local es Pablo.

Por último llegó el turno de la decisión. "Los felicito, no es fácil ponerse acá y competir con el otro cantando juntos. Sobre el final se acomodaron los dos", comenzó diciendo Lali, a lo que agregó: "Es verdad que me imagino para Pablo mil canciones y también siento que Franco estuvo un poco más cómodo, en cuanto al estilo, y que tiene mucho para dar. Sobre todo porque nunca se paró en un escenario y me da intriga todo lo que puede dar".

La líder del equipo pidió unos segundos para pensar y finalmente tomó una decisión: "Me voy a centrar en cómo lo hicieron esta noche, por eso elijo a Franco".

Tras ser elegido, el joven platense dijo que "estoy muy feliz y agradecido. Franco es una hermosa persona que vamos a hacernos muy amigos. Agradezco estar acá. Yo ya gané y agradezco las devoluciones". Lali insistió en que "veo que tiene mucho más y es muy joven por eso apuesto mucho por él. tiene una voz especial, muy rock pop".

Cómo llegó a las batallas

Franco, en las audiciones a ciegas, cantó "Eighteen" de One Direction y por su performance los cuatro jurados se dieron vuelta, aunque eligió el equipo de Lali Espósito, quien hizo de todo para llamar su atención y hasta le tiró un zapato. Por mandato familiar, Franco estudia medicina pero la música también ocupa un lugar importante en su vida. “Desde que tengo memoria en mi casa siempre hubo música" contó y agregó que "un día decidí agarrar la guitarra y empecé a tocar. No recuerdo un momento en el que no tenga a guitarra en la mano”,

La pelea por Maceroni entre los coaches fue a todo o nada ya que pelearon con uñas y dientes para poder tenerlo en sus equipos. La primera en quedar impactada con él fue Lali Espósito y apenas lo vio halagó su sonrisa. La artista hizo todo lo posible para quedarse con él, y hasta le tiró un zapato cuando el joven dijo su edad. Y cuando fue en busca del calzado, aprovechó para saludarlo y chocarle el puño, algo que los demás jueces vieron como una traición.

Ricardo Montaner lo felicitó por su afinación: “Eres un tipo que no fallaste una. Toda la canción fue perfecta. Estuve esperando que te equivocaras, pero no hubo una. Para nosotros que tenemos los oídos afilados, cuando un tipo llega y canta con una afinación prácticamente perfecta, para nosotros es como miel”.

Pero fue evidente que las palabras de Lali llegaron al corazón de Franco. “Te tiré un zapato en señal de amor, cual fan que te tira algo”, le recordó la cantante y luego le explicó por qué se dio vuelta: “Me flasheó que tenés una voz ultra pop, tenés las voces de los artistas que a mi me gusta escuchar y uno se da cuenta cuando hay una estrella porque hay algo que no se compra y es el carisma”. Automáticamente después de su presentación, Franco Maceroni fue tendencia en Twitter y se posicionó como uno de los participantes favoritos del público de La Voz Argentina. Anoche revalidó ese "título" en una batalla en la que se destacó por su frescura.