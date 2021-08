Agosto en la tevé: las series, películas y documentales que llegan este mes

En agosto, los servicios de streaming no se darán tregua y presentarán, entre sus novedades, seductoras producciones con las que buscan seguir creciendo en suscriptores. Hay series, películas y documentales para todos los gustos y todas las edades. Repasamos algunas de las propuestas más interesantes que se verán este mes en plataformas como Netflix, Amazon Prime Video, Paramount+, Starzplay, HBO Max, Disney+, Apple TV+ y Star+.

NETFLIX

Una de las producciones más esperadas de Netflix es “El Reino” (13/8), con la historia del pastor Emilio Vázquez Pena, candidato a vicepresidente de la República, cuyo compañero de fórmula es asesinado súbitamente durante el acto de cierre de campaña; un horror para algunos pero, para otros, una oportunidad. Esta serie, protagonizada por Chino Darín, Nancy Dupláa, Joaquín Furriel, Peter Lanzani, Mercedes Morán y Diego Peretti, muestra los hilos que se esconden en las apariencias políticas.

Creada y dirigida por Diego Luna, “Todo va a estar bien” (20/8) está ambientada en la Ciudad de México y llegará al servicio de la N roja con una reflexión sobre la idea de familia y las relaciones en la actualidad. También desembarcarán “Clickbait” (25/8), serie de suspenso relatada en ocho puntos de vista diferentes que aportan pistas prometedoras sobre el autor de un brutal crimen alimentado por las redes sociales; “Hit & Run” (6/8), sobre un hombre que, tras la muerte de su esposa se ve atrapado en una peligrosa red de secretos que se extiende desde Nueva York hasta Tel Aviv; y la segunda de “Valeria” (13/8), con las cuatro amigas funcionando como una red de contención para enfrentar las decisiones importantes, tanto en el terreno profesional como en el amoroso.

En cuanto a películas, se esperan particularmente los estrenos de “Sweet Girl” (20/8) con Jason Momoa (“Game of Thrones), relatando una historia de venganza familiar; la tercera parte de “El stand de los besos” (11/8) para el público adolescente; y, entre más, “Él es así” (27/8), versión de la peli “Ella es así” (1999), en la que una influencer acepta un desafío: convertir en rey del baile de graduación al chico solitario del colegio.

Para los amantes del cine nacional, dos tanques: “Tango feroz” (⅝) y “Esperando la carroza” (⅝).

APPLE TV+

El exclusivo servicio de contenidos on demand Apple TV+ mostrará este mes la segunda temporada de “See” (27/8), un drama distópico protagonizado por Jason Momoa; y también estrenará la nueva entrega de “Truth Be Told” (20/8), serie ganadora del premio “NAACP Image” protagonizada por Octavia Spencer y Kate Hudson.

“Mr. Corman” (6/8), protagonizada por el ganador del Emmy Joseph Gordon-Levitt, es otra de las novedades de esta plataforma.

STARZPLAY

Entre las novedades de agosto, Starzplay se enfocará en el estreno de la serie dramática original “Heels” (15/8), ambientada en el mundo de la lucha libre profesional independiente. Escrita y creada por el productor ejecutivo Michael Waldron (“Loki”), es una historia sobre los hombres y mujeres que persiguen sus sueños en el mundo de la lucha libre profesional en pueblos pequeños. Ambientada en una comunidad muy unida de Georgia, nos cuenta la historia de una familia que dirige una promoción de lucha en la que dos hermanos y rivales pelean por el legado de su difunto padre.

AMAZON PRIME VIDEO

“Cruel Summer” (6/8) es una de las apuestas de Amazon Prime Video para este mes, con una historia contada a lo largo de tres veranos en la década de los 90. También llegará al servicio “S.O.Z: Soldados O Zombies” (6/8), producción original mexicana de ocho episodios de media hora que muestra cómo, para evitar la extradición, el capo de las drogas Alonso Marroquín escapa de una prisión en México y se oculta en medio del desierto.

Una de las series más esperadas es “Val” (13/8), un documental sobre Val Kilmer, uno de los actores más volátiles de Hollywood que ha estado documentando su vida y obra a través del cine; aunque gran expectativa genera “Nueve Perfectos Desconocidos” (20/8) con Nicole Kidman en el elenco: nueve personas se reúnen en un retiro remoto, algunos están ahí para perder peso, otros para reiniciar su vida, otros por razones que ni siquiera pueden admitir. En medio de todo el lujo, la atención plena y la meditación, saben que estos diez días pueden suponer un verdadero trabajo. Pero ninguno de ellos puede imaginar el desafío que les espera...

También llegarán este mes a Prime Video la tetralogía de “Rebuild Evangelion” (13/8), que incluye los filmes “Evangelion: 1.11 You Are (Not) Alone”, “Evangelion: You Can (Not) Advance”, “Evangelion: You Can (Not) Redo” y “Evangelion: 3.0+1.01 Thrice Upon a Time”.

HBO MAX

La plataforma HBO Max anunció grandes títulos para este mes que está comenzando aunque no confirmó las fechas exactas.

“Amarres”, protagonizada por Gabriela de la Garza, es la primera serie original de México, y se podrá ver este mes. En esta producción, Ana es una mujer y madre capitalina fuera de lo convencional, quien demostrará que los rígidos roles de géneros impuestos por la sociedad poco a poco se van desarticulado, para darle paso a la flexibilidad y empoderamiento femenino.

“Made for love”, que llegará en los próximos días, es una serie estadounidense de comedia negra basada en la novela homónima de 2017 de Alissa Nutting.

En cuanto a películas, se esperan varios tanques, entre los más destacados “Mortal Kombat” y “Space Jam: A New Legacy”, actualmente en cartelera.

“The Office”, sin dudas, es uno de los títulos que más emoción generaron entre los fans de la popular serie en su versión norteamericana.

PARAMOUNT+

Disponible en el país, Paramount+ mostrará este mes “Infinite” (11/8), una película que, protagonizada por Mark Walhberg, mezcla acción y ciencia ficción mientras reflexiona sobre el concepto de la reencarnación.

También llegará la cinta “Parot” (20/8), ambientada en España de 2013, tras la anulación de la “Doctrina Parot”, cuando casi un centenar de terroristas, violadores y asesinos en serie son puestos en libertad antes de que finalicen sus condenas.

Ya disponible se encuentra “Fatman”, una comedia negra navideña protagonizada por Mel Gibson, quien interpreta a Papá Noel; y “Ángel Has Fallen”, que narra cómo tras un intento de asesinato del presidente de los Estados Unidos, Allan Trumbull (Morgan Freeman), su confidente, el agente del servicio secreto Mike Banning (Gerard Butler), es acusado injustamente y detenido después de escapar de su captura.

En cuanto a series, Paramount+ suma a su catálogo producciones como “100 Code”, “Mirage” y “Chosen”; aunque particular emoción genera el estreno de “MacGyver” con sus siete temporadas.

DISNEY+

En medio de una guerra con su protagonista, Disney+ sumará a su catálogo la esperada película “Black Widow” (25/8) para todos los suscriptores sin costo extra.

En cuanto a series, se espera con ansias el estreno de la producción “What If...?” (11/8), que propone un gran giro al Universo Cinematográfico de Marvel al reimaginar sucesos de las películas de formas inesperadas.

Entre otras novedades, para los amantes de los documentales llega “Familia de animales” (18/8), una producción de National Geographic con conmovedoras historias que siguen el desarrollo de animales bebés en el viaje mágico desde los misterios del útero hasta los desafíos de la naturaleza.

STAR+

Star+, que desembarca en el país el 31 de agosto, llegará con un gran catálogo entre producciones deportivas, además de series y películas. Entre los contenidos anunciados, se destaca el estreno en exclusiva de la temporada número 32 de “Los Simpson”, además de la colección completa de aventuras de la familia animada.

El servicio tendrá a disposición de sus usuarios “Only Murders in the Building”, protagonizada por los actores Steve Martin y Martin Short, y la actriz y cantante Selena Gómez; además del drama biográfico “Pam & Tommy”, con un elenco liderado por la actriz Lily James y el actor Sebastian Stan.

También mostrará producciones como “Y: The Last Man”, la nueva serie dramática de FX basada en la aclamada novela gráfica de Brian K. Vaughan y Pia Guerra; y miniseries como “Dopesick” e “Immigrant”, protagonizadas por los actores Michael Keaton y Kumail Nanjiani respectivamente.

Éxitos como “American Horror Stories” y “Reservation Dogs”, al igual que series documentales como “Welcome to Wrexham”, protagonizada por Ryan Reynolds y Rob McElhenney, también serán de la partida.

Aunque especial interés generan aclamadas series como “This is Us” y “The Walking Dead”; títulos icónicos como “Grey’s Anatomy”; éxitos de taquilla como “Deadpool”, “Logan” y “Bohemian Rhapsody”; y lanzamientos recientes en cines como la oscarizada “Nomadland”.