Flor Peña: “¿Tengo que aclarar que no soy el gato del Presidente?”

Aunque el fin de semana había roto el silencio diciendo escuetamente que “no tenía nada que ocultar”, en relación a una visita a la Quinta de Olivos en mayo del año pasado cuando regía el ASPO, Florencia Peña decidió hacer un profundo descargo en “Flor de equipo”, el programa que conduce por Telefé.

Visiblemente enojada, la actriz se mostró como nunca antes, y no dudó en denunciar un “ataque brutal” en su contra que, según ella, tuvo ribetes misóginos en tanto hubo actores que también se reunieron con Alberto Fernández y no generaron ni una mínima parte del vendaval que con ella se levantó en las redes sociales.

Peña, que días atrás había contado que el motivo de su encuentro con el mandatario había sido en solidaridad con sus compañeros actores sin trabajo en uno de los momentos más duros del aislamiento, aseguró que “los actores somos personas millonarias, eso no es real. Los actores son laburantes, como somos cualquiera. Habrá cuatro, cinco, seis que son millonarios. Todos los demás trabajan y necesitan llevar el pan a su casa”.

En este sentido, dijo que viendo cómo el gremio estaba afectado por el parate de la industria a causa de la pandemia y la negativa de los canales a repetir las ficciones, aseguró que “en ese momento se me ocurrió, junto con otros compañeros, ir a hablar con el Presidente para encontrar una solución”.

Pero el motivo pareció no convencer a la horda de haters que, desde que se filtró su visita a la quinta presidencial, no hicieron más que insultarla y enrostrarle viejos tuits en los militaba por el “quédate en casa”, acusándola de haber roto la cuarentena (dijo que tenía permiso de circulación); mientras que otros se metieron en el terreno personal y no dudaron en calificarla como el “gato” o la “petera” de Fernández.

“De repente, después de seis días de una operación hacia mi persona, me pregunto: ¿Por qué conmigo? Si estuvieron tantos hombres importantes pidiendo lo mismo. Tantos productores importantes, tantos hombres importantes. ¿Tengo que salir a aclarar que no soy el gato del Presidente? ¿Yo tengo hoy que salir a aclarar en mi programa que no soy la petera del Presidente? Fui a una reunión a las 11:30 con permiso, con protocolos. ¿Tengo que salir a aclarar que no soy el gato? ¿De verdad? Después de 40 años de trabajar, ¿tengo que salir a aclarar que no dependo de nadie?”, manifestó, indignada.

Y siguió: “Llegué hasta acá sin la ayuda de nadie. No necesito nada de nada. Soy una mujer absolutamente independiente, absolutamente valiente. ¿Qué les pasa? ¿Por qué me operan a mí? Me mandan el call center durante seis días con el hashtag #LaPeteraDelPresidente. ¿A mí? ¿De verdad? ¿Tan poco inteligente se cree que es la gente?”.

Tras aclarar que estuvo tres horas, al mediodía, debido sobre todo a la demora con la que fue atendida por el mandatario, insistió con el carácter machista del ataque.

“Lo que me pregunto es por qué no se la agarraron con los hombres. ¿Por qué no se la agarraron con personajes tan importantes y la agarraron conmigo? ¿Por qué las mujeres son gatos porque fueron a la Quinta de Olivos? ¿Y los hombres qué son? ¿Por qué esta misoginia que nos bancamos las mujeres?”, remarcó.

Y se diferenció de otras presencias que generaron escándalo, como las modelos Sofía Pacchi y Estefanía Domínguez, y la periodista Ursula Vargues. “No sé por qué fueron las otras mujeres, pero sí sé por qué fuimos algunas en ese momento. Como fueron tantos y tantas. ¿Por qué con los hombres no? ¿Por qué conmigo? ¿Por qué tengo que salir a aclarar esto?” , destacó.

Además, se refirió a los constantes ataques que sufre en redes sociales como Twitter, donde cada dos por tres suelen convertirla en tendencia y no siempre por algo “bueno”.

“¿Por qué me tienen que atacar? ¿Qué hago para que la gente se enoje tanto? ¿Qué es lo que hago? ¿Decir lo que pienso? Yo no pertenezco al ámbito de la política, yo no trabajé nunca para el Estado. Yo trabajo de manera independiente y privada. No tengo que darle explicaciones a nadie”, indicó, mirando seriamente a la cámara.

Y para cerrar, dejó en claro que su presencia se debió a una actitud de solidaridad para con sus compañeros.

“Lo que hice ni siquiera fue por mí, porque tenía trabajo y tenía trabajo por delante, pero nuestra industria estaba muerta, como sigue estando muerta, venía de meses de estar muerta. No hice nada malo. No entiendo este ataque. No me lo merezco y necesitaba aclararlo. Nada más”, concluyó.