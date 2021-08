Berni atacó a Frederic y le respondió a Tolosa Paz por el "garche"

La sorpresiva frase de Victoria Tolosa Paz, en plena campaña, diciendo que "en el peronismo siempre se garchó" generó reacciones y una de las más rápidas fue desde adentro del propio oficialismo (vea: https://www.eldia.com/nota/2021-8-30-10-21-0-victoria-tolosa-paz-en-el-peronismo-siempre-se-garcho--politica-y-economia).

Fue el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, el que salió a cruzarla diciendo que "si no hay justicia social, si hay inequidad social, por más garche que haya, el pueblo es infeliz".

Pero Tolosa Paz no fue a la única que Berni cuestionó. La que también se llevó incluso un cuestionamiento mucho más fuerte fue la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, con quien tiene un público enfrentamiento que ha mostrado varios capítulos.

Después que la funcionaria nacional dijera que hablando en materia de seguridad que "Suiza es más tranquila, pero también más aburrida", Berni no se anduvo con demasiadas vueltas: "Durante la pandemia estuvo de fiesta. Nosotros en vez de estar de fiesta estuvimos trabajando. Con esa mirada intelectual que no tiene nada que ver con la realidad, los que vivimos en el Conurbano sentimos que está en otra frecuencia".

Y siguió: "Ella cree que nosotros vivimos de joda. Está de joda en plena crisis del ´OlivosGate´ que pidió la reelección de Fernández".

"¿Por qué no se sensibiliza con nuestros muertos? ¿Por qué no viene a trabajar a las villas como nosotros? ¿Por qué no viene a trabajar en contra del narcotráfico con los problemas que tenemos acá, no en Rosario?", agregó.