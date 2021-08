A. Fernández, de campaña: "Me dicen títere y autoritario, no sé como se combinan ambas cosas”

El presidente Alberto Fernández le pidió hoy a los integrantes del Frente de Todos que transmitan "una explosión de confianza en los argentinos", de cara a las PASO y las elecciones legislativas. "En estas dos semanas que quedan salgamos con la fuerza militante que tenemos, porque nosotros no renegamos de la política. Tenemos todas las posibilidades de construir la Argentina que soñamos", dijo el Presidente al encabezar un acto en Tecnópolis, donde -entre otros conceptos- afirmó: "No voy a traicionar al pueblo que me votó".

Su discurso lo encabezó advirtiendo que era momento de “llamar la atención” luego de “tanto ruido” que hizo la oposición. En ese sentido aseguró: “Dicen que soy un títere y un autoritario, no sé como se combinan ambas cosas”.

Al hablar de los detractores les mencionó las medidas que tomó para salir de la pandemia. “Tienen toda la razón del mundo, es la primera vez que comparto 100% lo que dicen”, ironizó el primer mandatario sobre la declaración de Juntos por el Cambio sobre los “dos modelos en pugna” que existen en nuestro país.

"Es una pena pensar que tanto esfuerzo pueda caer en saco roto por el canto de sirenas de los que maltrataron la educación, la ciencia y la tecnología, los que facilitaron la timba financiera y destruyeron el trabajo", precisó el Presidente.

Fernández advirtió que, si la sociedad "se equivoca y no tiene memoria" en las próximas elecciones legislativas "podemos tomar un camino donde la salud y la educación pública no es la prioridad". "Nosotros proponemos la producción, el desendeudamiento. Ahora, si vamos a poder hacer lo que soñamos. Llegó el momento del crecimiento. Ese es el camino que le pido a los argentinos que tomen", planteó.

Por otra parte, destacó el avance del plan de vacunación contra el coronavirus y remarcó que Argentina alcanzó ayer las 7 millones de segundas dosis de vacunas contra el coronavirus aplicadas durante el mes de agosto. "El ritmo de vacunación no se frena. No voy a parar hasta que el último argentino y argentina reciba las dosis de vacunas que necesitan para no contagiarse", dijo el mandatario.

Asimismo, sostuvo que el Frente de Todos "encaró el cuidado de la gente durante la pandemia", mientras que en la gestión de Mauricio Macri "el Ministerio de Salud había desaparecido y en los galpones de la Aduana se vencían vacunas". "Había vuelto el sarampión en la Argentina. Habían abandonado el hospital público. Pero nosotros pusimos el Estado de pie y presente para nivelar las caídas que ellos habían generado", dijo.