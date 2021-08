Suiza y otra fuerte pelea oficial por la seguridad

La campaña electoral no pudo evitar una nueva polémica entre la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y su par bonaerense, Sergio Berni, que aprovechó una desafortunada frase de la también antropóloga –había dicho que Suiza es más tranquilo “pero también más aburrido que Argentina”- y la acusó ayer de “estar de fiesta” en el marco de la emergencia por la pandemia y de vivir “en otra frecuencia”, esto es, alejada de solucionar una de las mayores demandas de los habitantes del Gran Buenos Aires.

Se trata de una reedición de la ya histórica tensión entre el mediático funcionario bonaerense, que reconoce como única jefa política a Cristina Kirchner y no acusa recibo de las presiones de la Casa Rosada para que dé un paso al costado, y el Ejecutivo nacional por el manejo de la seguridad en la Provincia y la falta de coordinación con las autoridades nacionales sobre el despliegue de gendarmes y prefectos en el Conurbano para contener la inseguridad en esta jurisdicción.

Todo comenzó el último domingo cuando Frederic, que es parte del grupo de pensamiento Agenda Argentina que lidera Santiago Cafiero y cuenta con el aval de Alberto Fernández, hizo declaraciones a una radio porteña al referirse a un hecho de inseguridad en Ituzaingó: aseguró que “Suiza es más tranquila pero también más aburrida”. Tras la polémica y las críticas de la oposición, ayer intentó aclarar sus dichos en declaraciones radiales: “la frase representa mi pensamiento. ¿Mi pensamiento es horrible? No hablé del tema de seguridad. Estoy diciendo que tiene que ver con la cuestión política, con lo que hay para hacer. Es un lugar que no hay nada para hacer porque está todo resuelto”.

El embajador, con ironía

El que no se quiso quedar afuera de la controversia fue el embajador suizo en Argentina, Heinrich Schellenberg, quien por la mañana publicó en su cuenta de Twitter un video estrenado en mayo pasado para promocionar el turismo en su país y la designación del tenista Roger Federer como embajador de “Suiza Turismo”. Fue, a la postre, una respuesta irónica a la ministra. Con la leyenda “El ‘aburrido’ de Federer” y un emoji sonriente, el spot muestra al deportista en una videollamada con el actor Robert de Niro, en la que lo tienta de filmar en su país. La grabación finaliza con una placa: “Cuando necesitas unas vacaciones sin drama, necesitas Suiza”.

Fue en este contexto que Berni fue consultado por las llamativas declaraciones de su par nacional y aprovechó para reiterar sus cuestionamientos hacia la funcionaria. En su entorno aseguran que las criticas no tiene que ver “con la persona” sino con miradas e ideologías “diferentes” para llevar adelante la gestión. En este sentido, Berni fue consultado por la misma radio en la que la ministra realizó dicha aclaración. Pero no se conmovió al escuchar, fuera de micrófono, sus explicaciones: “Durante la pandemia estuvo de fiesta, nosotros en vez de estar de fiesta estuvimos trabajando”, fustigó y reiteró que “con esa mirada intelectual que no tiene nada que ver con la realidad, los que vivimos en el Conurbano sentimos que está en otra frecuencia. Habla como antropóloga y se olvida que es ministra: para ella el Conurbano es el campo del onanismo intelectual”.

No conforme con este ataque hacia la idoneidad de Frederic le mandó un mensaje al Presidente que valora a su ministra de Seguridad. “Ella cree que nosotros vivimos de joda. Está tan jodona en plena crisis del ´Olivos Gate´, que pidió la reelección de Fernández”, al recordar el aval que la semana pasada dio la ministra a un nuevo mandato del actual jefe de estado.

Pese a la estrategia defensiva del Presidente en la causa judicial por el cumpleaños de Fabiola Yañez en plena cuarentena, el escándalo sigue pegando de lleno en el oficialismo. Y el funcionario bonaerense metió el dedo en esa llaga.

“¿Por qué no se sensibiliza con nuestros muertos? ¿Por qué no viene a trabajar a las villas con nosotros? ¿Por qué no viene a trabajar en contra del narcotráfico con los problemas que tenemos acá, no en Rosario?”, continuó Berni emprendiéndola contra Frederic.

Ayer en Casa Rosada no se sorprendieron con la actitud del funcionario pero saben que su permanencia en el gobierno bonaerense no depende del jefe de estado, que en privado ya ha cuestionado su continuidad en la función pública por los “ruidos internos” que provoca en el seno de “Todos”.

Cerca del funcionario provincial, en tanto, ayer reivindicaron que siempre “da las discusiones de cara a la sociedad” y que el único que lo puede echar es el gobernador Axel Kicillof y no “los machos del off de la Casa Rosada”.