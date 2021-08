Tolosa: dos autos robados en 48 horas y fuerte reclamo de la Asamblea

“En menos de 48 horas tenemos dos robos armados con el peligro que implica que pudiera salir herido algún vecino. La verdad estamos cansados, no sé qué están esperando desde el Ministerio de Seguridad (de la Provincia) para brindarnos una reunión”, reclamó Eduardo Hache, referente de la Asamblea Vecinal de Tolosa. En diálogo con EL DIA, el vecino señaló que “el 21 de julio pasado les presentamos una nota, con pedido de audiencia, y no tuvimos ninguna novedad. Realmente me llama la atención”.

Los casos a los que hace referencia Hache tuvieron lugar el viernes último a las 20.30, en 2 bis entre 530 y 531; y el lunes a las 19.40 en 525 bis entre 11 y Camino General Belgrano. En esa línea, resaltó que “los hechos que están padeciendo los tolosanos son diarios y continuos, se incrementa la violencia y el uso de armas de fuego. Hace poco (el 15 de julio a las 22.30 horas), en 530 entre 11 y 12 le gatillaron tres veces a un pizzero y gracias a Dios las balas no salieron”.

El encargado, además, recibió un culatazo en la cabeza. En ese asalto actuaron “dos tipos de entre 25 y 30 años”, según le contó en esa ocasión el damnificado a este diario, quien aseguró que “se decidió que no se abrirá la puerta a nadie. Lo lamentamos mucho por nuestros clientes, pero creemos que es lo mejor para todos”.

Sumado a ese episodio, indicó que “en 526 entre 12 y 13 hubo un tiroteo en un supermercado chino cuando un policía repelió a los delincuentes. La situación está desbordada, con un patrullero solo no se puede y entre los vecinos hay mucha angustia”.

El asalto al que hizo mención el referente vecinal ocurrió a fines de junio de este año, donde un agente se tiroteó con varios motochorros y baleó a uno de 16 años. Por el caso fueron detenidos el menor herido en una pantorrilla y un amigo que lo acompañó al hospital Gutiérrez, éste último con pedido de captura por un hecho previo y ambos vinculados con otro atraco ocurrido ese mismo martes 22 de junio. En total, fueron cinco los sujetos que participaron del robo, tres de los cuales bajaron rápido para encañonarlo con una pistola negra y exigirle la entrega de su vehículo, una moto Yamaha SZ 25.

Asimismo, sostuvo que las modalidades no son siempre las mismas: “Tenemos motochorros, patachorros, entraderas, escruches, y también tenemos cuentos del tío a los mayores, con falsos operarios que los engañan y los asaltan”.

Por último, hizo hincapié en que “necesitamos que nos atiendan, estamos muy preocupados y queremos respuestas”.

“ES DESESPERANTE”

En tanto, respecto al asalto que tuvo lugar en 525 bis entre 11 y Camino General Belgrano, Graciela Pérsico, madre y abuela de las víctimas, manifestó su pesar por lo sucedido y afirmó que se trató de un momento pesadillesco.

La mujer, que vivió el incidente junto a su hija y su nieto de 21 años, sostuvo que “yo me iba de viaje y mi nieto venía a cuidar a mi perrita, entonces la madre lo alcanzó con el auto, eran las 19.41. Cuando mi nieto se bajó del auto a abrir el garage se le aparecieron cuatro tipos, dos de cada lado, tipo piraña, y todos estaban armados”.

Luego refirió que “es desesperante, no sabés qué hacer. Los obligaron a salir del auto, mi nieto se enfrentó a uno de ellos y ese fue mi temor, yo ya lo veía muerto”. Y añadió a ese respecto que “es una sensación horrible porque estamos a la buena de Dios. Los sacaron del auto, se subieron y arrancaron dejando las huellas marcadas; de la impotencia mi nieto pateó el auto porque se llevaban todos sus cosas adentro, le llevaron todo”. La vecina dijo que “la policía vino enseguida pero no es la forma, ellos tienen que prevenir. ¿De qué me sirve que venga un policía a preguntarme si estoy bien?. No alcanza con eso. Cada vez tenemos más miedo, cada vez más tristes. Está todo liberado, acá nadie hace nada por nosotros”.