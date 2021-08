Flor Peña volvió a su programa: "También perdí a mi papá en pandemia y no pude despedirlo”

Tras dos días de ausentarse, y en medio de las críticas por sus visitas a la Quinta de Olivos en plena pandemia, Florencia Peña volvió a su programa de Telefe. Visiblemente dolida por los ataque que sufrió, dijo: “lo primero que quiero es agradecer. Estoy hecha una idiota, voy a llorar, ya me conocen”.

La actriz sufrió un cuadro de estrés luego de que se viralizara su reunión con el presidente Alberto Fernández en mayo pasado, cuando regían duras medidas de restricción. En ese marco agradeció el apoyo de sus compañeros y de las autoridades del canal: “Soy fuerte y divertida, pero también me pasan cosas y me atraviesan. Está bueno que a uno le atraviese la vida”.

Además sostuvo que “entiendo perfectamente que esta pandemia nos trajo mucho dolor. Entiendo perfectamente que pueda haber enojos porque por ahí, en momentos donde algunos de nosotros intentábamos revertir las situaciones, por ejemplo, yo de la industria, como tantos fueron a tratar de hacerlo a Olivos, mucha gente estaba perdiendo a sus seres queridos y no podía despedirlos. Yo también perdí a mi papá en pandemia y tampoco lo pude despedir. Estábamos todos intentando, en ese momento, hacer algo que nos ayudara a todos a salir adelante. Esa fue mi única intención”.

Sobre su visita a Olivos volvió a sostener que “la única intención con la que fui a esa reunión fue para poder encontrar una solución a lo que estaba sucediendo con nuestra industria”, al tiempo que manifestó: "No fui solamente yo. Muchos compañeros, sobre todo hombres, fueron en ese momento. Gente muy importante: Luis Brandoni, que el otro día salió a contarlo, Carlos Rottemberg, al que le mando un abrazo enorme, Adrián Suar, Marcelo Tinelli. En su momento también estuvo Marcelo Gallardo (técnico de River) pidiendo por los jugadores. Y muchos referentes de gremios de muchos trabajadores de la Argentina porque era un momento de la pandemia muy complicado”.

En ese sentido precisó que “la que carga con la denuncia penal soy yo. No molestó ningún hombre que fue a la Quinta, ningún compañero que fue a pedir lo mismo que yo. Molesté yo”. Sobre los comentarios que recibió dijo: “Fueron un acto absoluto de misoginia. Qué tiene que ver con decir: ‘mirá, sos mujer, no te la vamos a dejar pasar’. Se aseveraron cosas sobre mi persona que no tiene nada que ver con la realidad”.

La conductora cerró su descargo diciendo: “El debate podría haber sido si la reunión se podría haber hecho por Zoom. Yo recibí la invitación del Presidente y fui. Quizás ese hubiere sido un debate interesante, pero no fue ese: tuvo que ver con mi condición de mujer. Lo que pasó ojalá sirva para entender que esa violencia no la queremos más. Que estos actos se tienen que terminar, que las mujeres tenemos derechos, que somos personas interesantes, que puedo tener una reunión por otros motivos de los que se hablaron”.