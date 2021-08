El impacto familiar, el otro dilema de Messi después de la salida del Barcelona

Más allá del tema deportivo, la salida de Lio Messi del Barcelona traerá aparejado seguramente diversas situaciones problemáticas particularmente en el seno de su grupo familiar.

El inesperado cambio de vida que traerá aparejado el nuevo destino ya se analizaba en el grupo que rodea al futbolista argentino además de estar en los comentarios de todos los medios que han cubierto ampliamente la noticia.

Está claro que la vida de los Messi se gestó íntegramente en Barcelona, adonde el adolescente llegó cuando tenía 13 años para protagonizar una carrera de 20 años.

Las crónicas al respecto recuerdan que "Todo este tiempo ha sido duro para todos. Tenía claro lo que quería, lo había asumido y dicho. Mi mujer, con todo el dolor del alma, me apoyaba y acompañaba", confesó Lío tras el burofax gate.

La gran diferencia entre aquella frustrada mudanza y la inminente de ahora es que antes había tomado la decisión y hoy lo excedió la realidad. Su intención era permanecer, pero el tope salarial impuesto por La Liga impidió la concreción de sus deseos.

Los tres hijos de los Messi, Thiago (8 años), Mateo (5) y Ciro (3) son catalanes. Y la mayor dificultad por el cambio cultural que representaría la firma de Lionel en un club como el París Saint Germain, que picó en punta para contratarlo, está vinculada al mayor de los hermanos.

Resulta preciso destacar que ya el año pasado, en medio de la posible salida, Leo había contado su reacción: "Thiago escuchó algo en la tele, averiguó y preguntó. No quería saber nada de poder irnos, tener que ir a un colegio nuevo o hacer nuevos amigos. Me lloraba y me decía 'no nos vayamos'. Fueron duros estos momentos". Los dos más pequeños no llegan a tomar conciencia ni dimensión de lo que implicaría armar las valijas para vivir en la capital de Francia, con una idiosincrasia distinta y un idioma ajeno.