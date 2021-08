Orgasmo: tres de cada diez mujeres no logran alcanzarlo

Cada 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Orgasmo Femenino, una fecha marcada en el calendario desde que, en 2006, un concejal de Esperantina (Brasil) promoviera una ley que diera voz al placer femenino.

Poco antes de que se desatara la pandemia de coronavirus -es decir, cuando las consultas médicas no estaban tan acotadas por este drama mundial-, el equipo de profesionales de la sección Sexología de la División Ginecología del Hospital de Clínicas llevó a cabo una encuesta entre las mujeres que concurrieron a los Consultorios Externos de Ginecología, con el objetivo de conocer y evaluar algunas pautas en cuanto a la sexualidad. “Los resultados nos llamaron mucho la atención: el 30% de las mujeres no experimentan orgasmos y el 12% nunca tuvieron uno, ni sola, ni con sus parejas”, aseguraron desde la Sección Sexología del Hospital de Clínicas.

Definiciones

Pero, ¿qué es un orgasmo? ¿Cómo podemos definir un momento de placer? De acuerdo con los especialistas, el orgasmo es la consecuencia del encuentro entre dos o más personas -o incluso con uno mismo- dispuestas a abandonarse a sus sensaciones, a sentir placer, a encontrarse y a conocerse sin tabúes, sin vergüenza y sin temores.

En sintonía con esta encuesta del Hospital de Clínicas, Erotique Pink -la primera boutique erótica online para mujeres- y la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana (SASH) realizaron un informe que reveló que el 20% de las mujeres argentinas es anorgásmica, es decir que no alcanzan el orgasmo o rara vez lo hacen. A nivel mundial no alcanzar el orgasmo es algo frecuente y afecta alrededor del 30% de las mujeres. Puntualmente en Estados Unidos, Europa, América Central y del Sur, el número de mujeres varía entre 16% y 28% y en Asia los números alcanzan el 40%.

A propósito de este día internacional, LELO -la reconocida marca sueca de juguetes eróticos- lanzó una encuesta que reveló que el 60% de las mujeres españolas fingió un orgasmo en algún momento de su vida. La principal razón fue evitar que la otra persona se sienta mal (35,5%), seguida del hecho de no estar disfrutando de la relación y preferir terminarla lo antes posible (22%) o evitar que la pareja no se sienta deseada (20%). Pero ¿somos capaces de saber cuándo la otra persona finge un orgasmo? De acuerdo con el estudio, 4 de cada 10 no saben identificarlo.

“Algunas mujeres tienen más de un hijo y jamás experimentaron un orgasmo, lo confunden con la excitación o con la sensación de intimidad con su pareja o también con el orgasmo de él. Lo cierto es que son muchas las mujeres que creen que el encuentro sexual finaliza cuando el hombre eyacula y que por múltiples razones no continúan en búsqueda de su placer”, apuntan los responsables del trabajo realizado en el Hospital de Clínicas antes de la pandémica. Y refuerzan: “Es importante saber que una relación sexual no es sinónimo de coito vaginal o penetración vaginal. Días de festejo como estos hacen que muchas logren experimentar un orgasmo, reconocerlo o incluso pedirlo. Logra que las mujeres sepan que sentir es un derecho divertido”.

Para muchos expertos, el orgasmo puede definirse como “una descarga de tensión física acompañada de una intensa sensación de placer. La duración y el número de contracciones varían de una mujer a otra y en cada relación sexual. Sin embargo, se aclara, el orgasmo es una respuesta fisiológica, emocional y social que une el cuerpo a la capacidad de gozar y de compartir la experiencia sexual.

De la encuesta lanzada por LELO también se desprende que el 46% de los hombres siempre alcanza el orgasmo al mantener relaciones con otra persona, una cifra que se reduce al 20% en el caso de las mujeres. Entre las principales causas de las españolas para no llegar al orgasmo destacan que la otra persona no les estimula como a ellas les gusta, que están cansadas en ese momento o que se obsesionan con llegar al clímax.

A diferencia de lo que sucede con los hombres, rara vez a las mujeres se les habló sobre la importancia de la autoexploración, los orgasmos, de reconocer el cuerpo y sentirse a gusto. Para muchos, los prejuicios actúan como un crítico interno que desmerece las capacidades propias, poniendo en duda el atractivo e impide que la mujer libere sus habilidades en la cama.

La anorgasmia es una de las disfunciones sexuales que impide el disfrute de un vínculo amoroso. Alrededor del 90% de las causas de la anorgasmia se deben a cuestiones psicológicas y no fisiológicas. Según los especialistas, en la mayoría de los casos las causas son psicógenas y por lo general están dadas por la conocida ansiedad de rendimiento. En el comienzo de las relaciones las mujeres pueden tener “ganas” (como sucede con los hombres) pero a medida que avanza el compromiso vincular será fundamental la intimidad y la calidad del encuentro erótico para que el deseo se encienda.

La respuesta sexual femenina, se apunta, no es lineal como lo es en los hombres (deseo, excitación y meseta para terminar en el orgasmo), sino que se trata de un modelo circular en el cual aparecen la excitación y el deseo. Mientras que la sensación de placer para los hombres se localiza principalmente en la región del pene, las mujeres experimentan un placer orgásmico de pies a cabeza. Además, a diferencia de los hombres, las mujeres tienen un período muy corto o incluso no refractario, y pueden alcanzar orgasmos múltiples si se les estimula aún más.

En contraposición a la eyaculación masculina, las mujeres no tienen un marcador claro para el orgasmo, por lo que deben confiar en las pistas sobre su fisiología para determinar si llegaron al clímax. Los prejuicios, como se dijo, actúan como un crítico interno que desmerece las capacidades propias, poniendo en duda el atractivo e impide que la mujer libere sus habilidades en la cama.

Una investigación realizada por el Instituto Kinsey de la Universidad de Indiana, Estados Unidos, afirmó que, cuando el clítoris entra en escena, más de un 40% de las mujeres llega al orgasmo en más del 75% de las ocasiones. Tan solo un 18% reconocía poder llegar al clímax únicamente con la penetración vaginal.