Arrancaron los spots de publicidad en radio y tevé

Los spots de campaña rumbo a las PASO del 12 de septiembre de cada coalición y partido político, con mayor o menor presupuesto, y en algunos casos con el asesoramiento creativo de publicistas, combinan las alusiones a la salud y a la economía, en esta ocasión con el particular agregado del impacto emocional que está produciendo la pandemia de coronavirus.

El primer spot en radio y televisión del Frente de Todos se titula “Estamos empezando a salir”, difundido desde hace unos días, y apunta a que en medio de la pandemia y con la campaña de vacunación en marcha “se está empezando a salir hacia la vida que queremos”, explicaron fuentes de los especialistas en comunicación. En el trabajo se ven argentinos de todas las edades reencontrándose y volviendo a las actividades habituales tras la etapa global del virus.

También manifestaron que están confiados en que 2022 “va a ser un año mucho mejor” que el actual y por eso buscan transmitírselo a la gente “que se contagie de optimismo”. Asimismo, aclararon que desde el oficialismo “no se hará una utilización política de la pandemia”.

En la oposición

Por su lado, Juntos por el Cambio -que en el distrito bonaerense se abrevió en Juntos- eligió estilos diferentes para sus dos precandidatos a diputado: Facundo Manes y Diego Santilli.

Así, Santilli se muestra acompañando siempre al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien también aparece como eje central de la campaña capitalina, con una narrativa que hace eje en los conceptos de “escuchar”, “hacer”, “orden” y “libertad”, según se pudo ver en el primer spot, llamado “Experiencia”, y que justamente busca mostrar la gestión de gobierno porteña.

Manes, en cambio, eligió grabar su spot en la localidad bonaerense de Salto, la ciudad en la que se crió y pasó sus primeros años, donde el dueño de la imprenta que le dio su primer trabajo y un amigo de la infancia lo describen como “uno más” entre los vecinos y una persona de bien, con frases como “la honestidad no se aprende, la traés o no la traés”. El cierre es de él: “La única cosa que no voy a cambiar es mi manera de ser”.

En la CABA, Juntos por el Cambio también lleva propuestas muy distintas. En un spot completamente liderado por Larreta se presenta a la precandidata María Eugenia Vidal como la persona “con el compromiso y la dedicación de siempre” y como “la mejor combinación de futuro y experiencia”, todo bajo el eslogan “Es lado a lado”.

Siempre dentro de ese espacio, el candidato de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, sorprende con un spot que marca: “En Argentina todos tenemos un López”, una pieza audiovisual que lo destaca a él mismo, en particular, como “un López de esos que no tiene prontuario” y con “un archivo que resiste más de 40 años”.

Finalmente, con un video muy sencillo, que arranca con frases conocidas del fallecido expresidente Raúl Alfonsín como aquella del “un médico allí a la izquierda en la tribuna” u otra en la que proponía doctores para “curar” el país, los radicales porteños rebeldes a su conducción local desafían el aparato de Rodríguez Larreta con la postulación del exsecretario de Salud del macrismo Adolfo Rubinstein y la lista denominada “Adelante Ciudad”. Aparece, entonces, el actor Luis Brandoni (número 13 de esa lista, pero su cara más conocida) que pide “Poné adelante la salud. Rubinstein en la Ciudad. Manes en la Provincia”.

También los partidos de izquierda difunden en medios radiales y televisivos spots de campaña con sus propuestas. La precandidata a diputada nacional del Nuevo MAS por la Provincia, Manuela Castañeira, presenta cinco spots en los que se manifiesta sobre los principales ejes de su campaña.

Por su parte, el Frente de Izquierda-Unidad presenta cuatro spots con el concepto de “nos unimos para ser tercera fuerza en todo el país”, grabados por los principales precandidatos a legisladores nacionales por provincia de Buenos Aires.