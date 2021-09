El clan se desangra: “Virginia Gallardo no fue una chica rentada”, dijo la última mano derecha de Fort

Desde que Virginia Gallardo decidió no ser parte del documental que contará la vida de Ricardo Fort en la gran pantalla, se desató un verdadero infierno en donde desde el clan del chocolatero no dudaron en tratarla de “interesada” e “ingrata” por negarse a ser parte de este proyecto para honrar a quien tanto le habría dado.

Palabras más, palabras menos lo que el hermano del magnético Ricky Fort quiso decir es que Gallardo, hoy panelista de “Intrusos”, habría cobrado por ser la novia oficial del millonario antes de salir del closet. Sin embargo, y a pesar del escándalo mediático en torno a las ex parejas del Comandante, la última mano derecha rompió el silencio y saltó en defensa de la bailarina.

“Virginia no era una chica rentada”, aseguró ayer Ayelén Fernández, desde México, donde vive, en diálogo con “Los Ángeles de la Mañana”.

La mujer mexicana fue quien, en su momento de mayor exposición, le manejó la agenda y los contratos a Fort y por eso es una voz autorizada para hablar sobre este candente tema.

“Cuando empecé a trabajar con Ricardo digamos que fue la última etapa de Violeta Lo Re, pero fue muy poco tiempo, así que de ella mucho no puedo hablar. Después vino Virginia Gallardo y ahí sí yo tuve contacto directo y permanente con ella porque yo trabajé muy fuerte con Ricardo mientras ella estuvo allí”, manifestó Fernández.

Según dijo, “la relación más genuina y el mejor vínculo que tuvo Ricardo de toda la que le conocí fue ella (Virginia), indiscutiblemente”.

Y en relación al tipo de vínculo que mantenían, la mexicana aseguró: “Eso era un amor a otro nivel. Era una cosa muy diferente. No le podemos llamar noviazgo porque a él le gustaban los hombres. Él estaba enloquecido con ella. La amaba, la adoraba, le encantaba. No era un tema de “okey eres mi pareja real” ya que todos sabemos lo que hay entre un hombre y una mujer. No, no, no... era su novia de otra forma”.

Además, contó cómo “funcionaba” el arreglo que tenía la bailarina, en ese entonces de 22 años, con Ricardo. “A mí me tocó vivir con Virginia en la misma casa dentro de la mansión Fort. Hacíamos vida normal, teníamos un trabajo, ella iba al teatro y cumplía un rol de novia. Imaginate que tienes un amigo que es gay, que es multimillonario y que encima te contrata para hacer cosas, se ayudan mutuamente y obviamente recibía regalos”.

Días atrás Rial había metido el dedo en la llaga al tirar un explosivo tuit que muchos vieron dirigido hacia Gallardo: “Hagan un sindicato de ex novias de Ricardo Fort. Pero sin mentir ni avergonzarse de su trabajo en esa época. Él fue muy generoso con ellas. Lo mínimo que se merece es respeto y no esta bochornosa limpieza de imagen por vergüenza”.