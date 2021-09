“No sos ninguna tonta”: Pampita bancó a Jimena Barón que lloró por su “recaída” con Osvaldo

Un particular momento vivió anoche Jimena Barón luego de que recordara su "recaída" con Daniel Osvaldo. Tras la presentación de Viviana Saccone y Tito Díaz, a la morocha le tocó dar su devolución y a raíz de que el tema elegido fue el suyo “La Tonta”, aprovechó para sincerarse sobre la difícil relación con el padre de su hijo. Pampita la bancó: “El tonto habrá sido él”.

“Estoy muy emocionada, no me lo esperaba. Después tendré que ver en terapia qué carajo está pasando. Evidentemente, no resuelvo del todo las cosas. A mí me costó mucho La Cobra, porque después de hacer La Tonta hice La Cobra, y un poco la gente se creyó que yo ya había resuelto La Tonta y que era una heroína y que no tenía más problemas. Pero después de La Cobra, viene la pandemia y yo pasé un momento personal muy particular”, explicó Jimena Barón.

Añadió: “Conté de mis ataques de pánico y tuve aquella vuelta, aquella recaída que todos conocen. Y me daba mucha vergüenza volver. Cerré mis redes también, porque dije ‘soy La Tonta, es mentira que son La Cobra’. No lo terminé de superar”.

Pampita no dejó pasar la situación y además de consolarla hizo un llamado a las mujeres para que encuentren a alguien que no las vea "como tontas".

"Primero le quiero decir a Jime que no es ninguna tonta, nunca lo fue. Que la canción se llame La Tonta no significa que lo seas. Sabés la gran mujer que has sido siempre. Creo que en todo caso el tonto habrá sido él, que se dejó perder semejante mujer, semejante mamá, semejante amiga que tiene tantas cosas lindas para dar”, arrancó mientras Jimena lagrimeaba de la emoción.

Y la modelo remató hablándole al público: “A todas las tontas que están del otro lado, les digo que están a tiempo, que salgan de ahí hasta que encuentren alguien que no las vea como tontas. Ese siempre va a ser mi consejo”.