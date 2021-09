Pipo pidió “tiempo, trabajo y tranquilidad”

El técnico de Gimnasia, Néstor Gorosito, brindó en la tarde de ayer una conferencia de prensa virtual, una vez terminada la práctica vespertina en el predio de Estancia Chica.

El entrenador habló de lo que ocurrió en Mendoza, ante Godoy Cruz, lo que se viene ante Vélez y sobre distintas situaciones que tienen que ver con equipo.

Gorosito empezó diciendo, “fue una semana atípica. Trabajamos mucho en sintético por la lluvia, pero se trabajó bien, hemos entrenado igual debido a las canchas que tenemos”. Enseguida, hizo referencia a la lesión de Alexis Domínguez y a la chance de traer algún refuerzo, “lo de Alexis (Domínguez) es una lástima, fue una muy mala noticia. Ahora estamos buscando alguna alternativa, ya hablé con el Presidente, pero no es fácil. Puede ser un delantero o en algún otro puesto”.

En ese sentido, contó el trabajo que debió realizar luego del duro golpe ante el Tomba.

“No solo tuvimos que mejorar en lo anímico, sino en muchísimas cosas. En el único lugar que existe el éxito antes del trabajo es en el diccionario, no hay otra forma. Creemos que tenemos muy buenos jugadores, podemos hacer un buen papel, pero necesitamos tiempo. Uno no hace magia, se necesita tiempo”.

Metiéndose en lo que fue el juego en Mendoza, Pipo analizó, “la diferencia no fue tan grande, pero tuvimos la pelota en un lugar alejado al arco rival. Cuando mejor estábamos jugando, ellos encontraron el gol y a partir de ahí el equipo se desordenó. Y eso no me gustó. Eso no tiene que ser así, el equipo tiene que mantener la forma siempre, aún si el contrario te hace un gol”.

En ese sentido agregó, “tenemos que defender mejor, por una cuestión lógica, los equipos se hacen de atrás para adelante. Eso requiere tiempo, nosotros llevamos como máximo seis entrenamientos, pero se ha encontrado muy buena respuesta del plantel y de todos los jugadores y eso es bueno. Trataremos de tener mayor explosión y fluidez en ataque”.

“El equipo venía jugando con línea de cuatro, probablemente volvamos a eso. Estamos probando alternativas, tenemos una base pero no hemos definido nada. Vamos a enfrentar a un equipo que juega muy bien y tiene muy buenos jugadores”.

Y allí Gorosito le dedicó un párrafo al Fortín, próximo rival el lunes venidero, en el estadio del Bosque.

“Vélez tiene un buen funcionamiento, mucho desequilibrio y trataremos de cortar esos caminos en cuánto a sus individualidades. En base a eso tendremos que encontrar los espacios para poder lastimarlos”, afirmó.

ALGUNOS CASOS PUNTUALES

En un momento de la conferencia de prensa, Néstor “Pipo” Gorosito habló de diferentes futbolistas, cómo se encuentran y si los tendrá en cuenta para el juego en el Bosque. A continuación los casos:

* Maximiliano Coronel: “Lo conocemos bien. Existía la posibilidad de que sea titular pero le volvió a molestar el gemelo y estamos viendo si se recupera. Ayer (por el jueves) y hoy (por el viernes) no entrenó a la par de sus compañeros, así que estamos viendo y analizando. Lo necesitamos bien, por eso no va de titular el lunes”.

* Sebastián Cocimano y Rodrigo Holgado: “Cocimano está entrenando con nosotros en Primera y a Holgado hoy (por ayer) le pinchó el gemelo”

* Matías Melluso, Brahian Alemán y la capitanía: “Nosotros creemos que el capitán debe estar cerca del árbitro, en el mediocampo o hasta siendo un central, por eso lo de Matías Melluso que está en un lateral. Alemán está en el medio, habla con el árbitro y además le dará una responsabilidad sobre el equipo. No tenemos la verdad, es simplemente lo que pensamos”.

* Johan Carbonero: “Existe una posibilidad de que juegue, pero al fútbol se juega con dos arcos, y los dos son importantes. Depende de él”.

* Manuel Insaurralde: “Ni Insaurralde ni Alemán son cinco, pero uno de ellos dos puede jugar al lado de un volante de contención. Cinco es Nery (Leyes) y Cecchini. Nosotros no tenemos compromiso con ningún jugador, sí con el club. El que mejor esté, es el que va a jugar. No importa si es un juvenil o un futbolista de experiencia”.

Antes de despedirse, Pipo dijo unas palabras más a modo de cierre asegurando que necesita, “tiempo, trabajo y tranquilidad”, y remató, “vamos a estar bien. En el fútbol dos más dos no es cuatro... Sigamos tirando todos juntos, yo no leo twitter, facebook, ninguna red social. En mi no influye nada. Yo solo me debo a Gimnasia y Dios quiera que nos vaya bien”, sentenció el entrenador del equipo mens sana.