¡A votar con el perro!

Los perritos se convirtieron ayer en grandes protagonistas de la jornada electoral, en tanto, a lo largo de las primeras horas de elección, se repitió una postal colorida: ciudadanos yendo a votar con sus mascotas.

Pilar y Gabriel, por ejemplo, votan desde hace años en la misma sede electoral frente a Plaza Güemes, en 19 y 38, lugar en el que todos los días pasean a Lobo. Y hoy, aprovechando el domingo de sol radiante, hicieron dos por uno: mientras uno votaba, el otro amenizaba la espera al sol, jugando con la mascota y tomando mate.

María Alicia, en tanto, también esperaba el turno de entrar a votar y no estaba sola, sino con Lupe, su “compañera”: una viejita de 11 años. En su caso, no sabía si al entrar al cuarto escuro le iban a permitir entrar con el animal pero de algo estaba segura, “voto cantando no podrá hacer”.

Silvia fue otra de las platenses que fueron a votar con su mascota. Frida, una cachorra de seis meses, la acompañó a cumplir con su deber, en su caso, "un trámite", por la celeridad con la que pudo desarrollar el voto.

En la mesa 1533 del Albert Thomas, por ejemplo, una señora mayor de 70 años fue a votar con su perrito. A la hora de entrar al cuarto oscuro, dejó a la mascota al cuidado de otra señora que esperaba su turno. El animalito, al notar la ausencia de su dueña, se empezó a inquietar y no tardó demasiado en esbozar ladridos histéricos que alteraron el silencio de la fila que, pasado el mediodía, se extendía a unas treinta personas. El reencuentro fue a pura movida de cola y saltos para el perrito que le puso color a la tediosa espera.