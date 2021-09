El "gestito" de Martín Tetaz y la pregunta indiscreta a María Eugenia Vidal

El habitual desayuno de los precandidatos de Juntos arrojó dos momentos singulares que salieron de las habituales respuestas, en especial estando en veda.

Uno lo protagonizó el precandidato a diputado por Ciudad de Buenos Aires (CABA), segundo en la lista, Martín Tetaz. Cuando les consultaron si el cambio del lugar del desayuno respondía a una cábala o a una cuestión de protocolo, el economista platense, fanático de Gimnasia, reaccionó rápidamente haciendo "cuernitos" con las dos manos, como suelen hacer los futboleros ante alguna jugada de riesgo durante un partido de fútbol, lo que motivó la risa de María Eugenia Vidal.

Y el otro momento la tuvo como protagonista precisamente a la ex gobernadora bonaerense, quien encabeza una de las listas en CABA. Le preguntaron sobre cómo había pasado la noche, algo que disparó sonrisas y algún que otro comentario.

"Pasé muy bien la noche, todo muy bien", respondió Vidal, sonriente pero no con cierta incomodidad. Pero el periodista quería detalles y no tuvo reparo en cunsultárselos. "¿Podrías dar alguna precisión más?", a lo que sin dejar de sonreír Vidal dijo que "no es necesario. ¿Vos creés que la gente quiere saber? Noooo, dejémoslo ahí".