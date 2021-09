La guerra de la F1 al rojo: "Quiso estrangularme" y "sentí como aterrizo en mi cabeza"

Todavía perduran los ecos del violento encontronazo entre Hamilton y Verstappen que dejó a los dos candidatos al título de Fórmula 1 afuera del Gran Premio de Italia.

Y en ese marco, sobre lo sucedido en Monza cuando el piloto de Red Bull voló sobre el auto de su oponente, hubo declaraciones de ambos lados que no apaciguaron para nada las cosas.

La encarnizada pelea entre los dos pilotos tuvo un final no deseado con un auto encima del otro y fuera de pista. Dijo Verstappen: "Lo que ha sucedido es desafortunado. Ya sabíamos que íbamos a estar ajustados en la curva 1, que estábamos muy cerca en la frenada porque me ha echado hacia la izquierda".

"Me fui por fuera en la primera curva pensando que tendría espacio para luchar en la segunda curva y se fue hacia la izquierda para estrangularme e irme fuera de pista", continuó el holandés.

Del otro lado, y en declaraciones con el mismo medio en cuestión, Lewis Hamilton dio su versión: "Sali de boxes obviamente por delante y estaba por delante en la curva 1. Lo siguiente que sé es que Max estaba encima mío".

"No he visto la repetición todavía. No he visto repetido el accidente, pero lo sé porque He sentido cómo aterrizaba sobre mi cabeza", detalló el británico y agregó: "Agradezco mucho tener el Halo porque podría estar en una peor situación ahora mismo".