Emilia Attias contó que en Noruega le pidieron que "controle” a su hija por querer jugar con otros chicos

La actriz y conductora Emilia Attias recordó en la mesa de Juana Vial el insólito episodio que le tocó vivir con su hija Gina en uno de sus tantos viajes por cuestiones laborales.

Según expuso en el ciclo Almorzando con Mirtha Legrand, en uno de los tantos destinos que ha visitado le pidieron que controlara a su hija por querer jugar con otros chicos.

“Es increíble porque en las plazas de todo el mundo ella hablaba en cualquier idioma con cualquier niño o niña. Es muy loco cómo se comunicaba, en un sentido sociológico, en las plazas a las que me acompañaba en distintas partes del mundo”, contó Attias sobre cómo se desenvuelve la pequeña.

En ese marco y a pesar de las habilidades sociales de su hija, Attias recordó que en Noruega le hicieron un insólito pedido. “A veces era fácil que se vinculara, pero en otros no. Allá me decían que había cerca una plaza, pero no había ruido de niños. Vos entrabas a la plaza y no estaba bien visto que Gina se vincule con otros niños y niñas si no la conocían” señaló. .

Intrigada, Juana Viale preguntó por el motivo de esa decisión y la respuesta de Emilia Attias la descolocó: “Me pedían por favor que la controlara. Los niños solo juegan con los hermanos. Eso me pasó en Noruega y de ahí pasamos a La Puglia en Italia”.