Se viene el “paquete electoral” de medidas económicas

Como parte de la reacción por el cachetazo en las urnas que recibió el último domingo, el Gobierno anunciará mañana un “paquete electoral” con medidas de aliento al consumo destinadas a “la clase media baja” -como la suba de jubilaciones y salarios mínimos, y una suerte de IFE acotado para unas 2 millones de personas por un alcance temporario- al tiempo que ayer el presidente Alberto Fernández buscó apoyarse entre los intendentes del Gran Buenos (ver pág. 7) en medio de la tensión interna de la coalición oficial, a los que les adelantó las iniciativas.

Es que los jefes comunales de la Tercera Sección electoral, con los que compartió un asado en Longchamps tras anunciar obras públicas, le exigieron “medidas rápidas” para “dinamizar la economía” y que así la “plata llegue rápido a la gente” a fin de recuperar los votos perdidos en la provincia de Buenos Aires respecto a las presidenciales de 2019.

Unas horas antes el jefe de Estado había visitado una planta embotelladora y anunciado proyectos de obra pública en Almirante Brown, donde “Todos” venció por 16 puntos a “Juntos” en las elecciones primarias. Luego se reunió con los intendentes de una región donde el oficialismo aspira a recuperar un importante caudal de votos tanto por el ausentismo registrado el último domingo como por las medidas de shock ideadas para seducir a un electorado que decidió castigar al oficialismo por la crisis. La incógnita es si en dos meses alcanzarán para derramar cierto bienestar.

Acompañado por Santiago Cafiero, Sergio Massa, Wado de Pedro y Máximo Kirchner, Fernández almorzó ayer con el anfitrión, Mariano Cascallares, con Mayra Mendoza (Quilmes), Alejandro Granados (Ezeiza), entre otros. En medio de la tensión con sectores del kirchnerismo que le exigen un cambio de rumbo y en el equipo de colaboradores, el Presidente decidió “escuchar” sus necesidades pero también intentó contenerlos para evitar que el fantasma del corte de boleta se cristalice en las generales del 14 de noviembre.

Uno de los ministros más cuestionados por el kirchnerismo y también ahora por el massismo es Martín Guzmán (Economía), quien ayer avanzó con funcionarios de Casa Rosada en el paquete de medidas de aliento al consumo. En paralelo, definió los detalles del proyecto de Presupuesto 2022 que hoy será girado a Legal y Técnica para una última corrección y así poder ser enviarlo a Diputados antes del cierre de la jornada. En medio de estos tironeos internos, el ministro espera que se “tranquilicen las aguas” para concurrir al Parlamento a dar precisiones sobre una iniciativa en que tendrá preponderancia la obra pública y la asistencia a los rubros afectados por la pandemia, como la salud y la educación, según apunta, mientras se espera precisiones sobre números del gasto público.

Ayer por la tarde, tras la comida en el sur del Gran Buenos Aires, Cafiero y Massa regresaron a Casa Rosada y rápidamente se dirigieron al despacho del primer piso del ministro coordinador para ultimar detalles de la ley de leyes. “Pero también por la presentación de la ley de Hidrocarburos (del jueves) y obvio, para hablar de política”, confió una alta fuente gubernamental consultada. Es que la catástrofe electoral tensó las relaciones entre las tres patas del Frente de Todos y disparó múltiples versiones sobre reconfiguraciones en el gabinete, como la que pone a Massa al frente de un ministerio en el que se fusionarían Economía y Producción.

Pero hoy Guzmán cuenta con el respaldo de Fernández. “No se sabe hasta cuándo”, bromeó una fuente oficial consultada. Se espera que el economista platense siga avanzando en acuerdo con el FMI por la deuda de 44 mil millones de dólares cuya finalización no se prevé hasta después de los comicios. “Guzmán es el ministro con mejor imagen del gabinete”, lo defendió un colaborador del Presidente, que pidió avanzar en medidas de aliento “sin pensar en las elecciones”.

Es en este contexto, en que el funcionario estuvo trabajando con el propio Fernández y con Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) para pulir las medidas económicas que serían anunciadas este jueves en Casa Rosada: un refuerzo del salario mínimo -el Consejo ya estaba convocado para el 30 de septiembre pero podría ajustarse por decreto-, mejoras en las jubilaciones mínimas de la Anses y planes sociales y una suerte de bono para unas 2 millones de personas que tienen problemas de empleo.

En su discurso en el acto de “la campaña electoral definitiva”, el Presidente elogió un camino asfaltado que podrán utilizar los vecinos sin tener que pasar por calles de barro. Y, al referirse a los comicios, dijo que “a los que no nos votaron les pido que piensen que la Argentina necesita algo mejor”, en elíptica referencia al proyecto opositor. Aunque el domingo por la noche reaccionó distinto a Mauricio Macri tras las derrota de las PASO de 2019, ayer incurrió en estas dos definiciones que lo acercan al ex presidente cuando éste reivindicaba “esto no es relato, es asfalto” para defender la obra pública en una época de bolsillos flacos y luego culpaba al electorado por haber elegido una oferta electoral que espantaba a los mercados.