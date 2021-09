VIDEO: Los crudos testimonios de las gimnastas que denuncian a Larry Nassar por abuso sexual

La Universidad de Michigan State pagará 500 millones de dólares a las más de 300 gimnastas abusadas sexualmente por el médico Larry Nassar, según el acuerdo al que llegaron hoy las partes.

John Manly, abogado de las víctimas, celebró el trato al que se llegó con la institución educativa, consignó la agencia DPA.

"Es un acuerdo histórico, que se consiguió gracias a la valentía de las más de 300 mujeres y jóvenes que se atrevieron a hablar de su sufrimiento", sostuvo Manly.

Según lo que informaron las partes, 425 millones de dólares serán destinados para las 332 demandantes que ya existen, mientras que el resto quedará en un fondo para afrontar posibles demandas futuras.

Nassar, ex médico de la Universidad de Michigan State y del equipo de Estados Unidos, abusó sexualmente de decenas de gimnastas menores de edad en dos décadas de actividad y fue condenado a penas de cárcel de entre 40 y 175 años, en varios procesos realizados en el Estado de Michigan.

En tanto, en las últimas horas comenzaron a circular con fuerza los crudos testimonios de las jóvenes que denuncian a este hombre. Entre ellos se destaca el de la gimnasta olímpica Simone Biles quien, además de cargar contra el sospechoso, apuntó contra "el sistema que permitió" que tuvieran lugar los ataques.

La gimnasta McKayla Maroney asegura que el FBI encubrió los abusos sexuales de Larry Nassar: "Lo primero que me dijo Larry Nassar fue que no me pusiera ropa interior. A los pocos minutos metió sus dedos en mi vagina. [...] El FBI me preguntó si el "tratamiento" me ayudó". pic.twitter.com/6YF1pe0Dyq