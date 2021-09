La increíble historia de Abril: empezó a criar 10 gallinas en pandemia, ahora tiene 800 y vende huevos a todo su pueblo

A 385 kilómetros de La Plata, se encuentra un pequeño pueblo agrícola al sur de la provincia de Santa Fe, en Villa Mugueta, sus casi 3000 habitantes trabajan que día a día para ganarse el pan. Claro, es que con la llegada de la pandemia del coronavirus se modificaron muchas cosas, y se hizo más complejo poder subsistir sin poder salir y/o movilizarse con normalidad.

En este contexto, cuando todo eran malas noticias y la situación se complicaba aún más, una pequeña de tan solo 14 años tuvo una brillante idea: al no tener clases y pasar mucho más tiempo en su casa, se le ocurrió ayudar a su madre para generar un ingreso económico a su hogar.

Y ahí, exactamente el 10 de julio de 2020, empezó esta gran historia. Abril Tolentino, la mayor de dos hermanos, que inició como avicultora comprando diez (10) gallinas, con ayuda de su familia, y al cabo de poco más de un año de trabajo, ya tiene 800. Su dedicación, esfuerzo y empeño hizo crecer rápidamente este proyecto que hoy en día la transformó en "la vendedora de huevos" de todo su pueblo.

"Si no hubiese existido la pandemia, no sé si lo hubiese hecho. Yo realmente no tenía pensado hacer esto, pero con ayuda de mi familia que me apoyó desde un inicio, pudimos comprar 10 gallinas", empezó contando Abril a EL DIA, que a su vez quedó gratamente sorprendida por el llamado de este medio. "No pensé que mi historia iba a traspasar mi pueblo", confesó.

La pequeña emprendedora le puso a su empresa el nombre MEVA, una sigla formada por las iniciales de su hermanito (Martín), su tío (Edgardo), su madre (Vanina) y el suyo propio al final. En cada huevo vendido además Abril le coloca una carita feliz, haciendo referencia a que los animales que cría y alimenta, son felices.

Las gallinas las cría en el campo familiar, donde había un pequeño gallinero al que debía ampliar el ritmo en que crecía su stock de ponedoras. "Mi tío y mi abuelo me llevan los fin de semana al campo, porque ellos son los que me pueden trasladar. Mi mamá y mi abuela son quienes me ayudan a armar los maples y a repartir porque aún soy chica", relató la niña a este medio.

Asimismo, en la actualidad, las clases presenciales ya iniciaron, por lo que Abril se tiene que organizar para poder realizar ambas tareas. "Ahora se me hace más difícil pero está saliendo bien. Porque voy a clases a la mañana y a la tarde, por eso a la noche me quedo armando los maples y los sábados y domingos aprovecho para ir a ver a mis gallinas", contó.

UN EMPRENDIMEINTO QUE NO DEJA MUCHAS GANANCIAS

En relación al crecimiento que tuvo durante todo este año con las gallinas, Abril Tolentino lejos de afirmar ganancias económicas, detalló que es muy caro poder mantener y alimentar a sus animales. "La comida balanceada que les brindamos es cara. Cada bolsa está cerca de 2 mil pesos, y al ser tantas, se le da tres por día. Es gracias a mi familia que puedo mantenerlas".

Y agregó: "Esto lo hago por amor a ellas y porque me gustaría poder seguir comprando más gallinas. Es algo lindo que estoy viviendo y hasta en el pueblo ya me conocen como la chica que vende huevos. Eso me gusta, siento que quiero seguir con esto, al menos por ahora".

Sorprendida también con el llamado de EL DIA, la pequeña que cursan actualmente el segundo año de secundaria, confesó que le gustaría en algún momento poder salir de su pueblo. "Sí me gustaría en algún momento poder ir a la ciudad, es algo que lo pensé y sería lindo".

Asimismo su mamá, Vanina, también le detalló a este medio: "La apoyamos y estamos muy contentos por su crecimiento. Ella está feliz".

CÓMO SEGUIRLA EN SUS REDES SOCIALES

Abril actualmente utiliza una cuenta de Instagram para poder comunicarse con sus clientes, algo que también la ayudó mucho para pasar de boca en boca en su pueblo. "Utilizo mucho para responder pedidos y poder mostrar a mis gallinas", contó.

De esta forma quienes quieran seguirla y conocer más su historia, pueden buscarla como @gallinas_felices_meva o HACER CLIC ACÁ