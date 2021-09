En crisis; el colapso de Marengo, la palabra de Fort y la advertencia de su hijastra: “Ya no es bienvenida”

“Marengo corazón”. Las dos palabras resumían, en la noche del martes, las sensaciones que los televidentes sintieron -y que convirtieron en hashtag en Twitter- al ver a la simpática mediática sumida en una visible crisis que estalló en “ShowMatch”: en medio de la devolución de su baile, la “reina del koala” se descargó con Marce, contándole a todo el país que estaba “harta” de las “bolas pesadas” de su pareja de los últimos ocho años, Eduardo Fort, quien nunca quiso acompañarla al programa, prefiriendo irse a Miami “a rascarse”, entre otra catarata de cuestiones personales. Pasado el estallido, que no tardó en viralizarse en las redes sociales y portales de noticias, tanto el novio como su familia salieron a responderle.

“Hace ocho años que estoy en pareja y estoy colapsada de estar remando en dulce de leche tratando de salvar una relación. No es capaz de acompañarme. Se hace el que me apoya y estoy harta. Re podrida”, comenzó un descargo que fue creciendo en tensión y gritos a medida que el rating también le escalaba a Marce.

Y siguió: “Ocho años bancándome a la ex que me salió a putear en todos lados, a tratarme de prostituta. No es capaz de venir a bancarme. ¿Qué le da? ¿Vergüenza?”. Mirando a la cámara, sacada, sentenció: “Eduardo Fort, hacete cargo de que tenés una novia. ¿No querés venir? Chau, flaco. Estoy hasta acá (dijo, tocándose la frente)”.

Ayer, en “Los Ángeles de la Mañana”, Pía Shaw contó la charla que mantuvo vía WhatsApp con el hermano de Ricardo Fort, empresario de profesión y quien, al parecer, es bajo perfil y esquivo a las cámaras.

En este sentido, según la periodista, Fort aseguró. “El amor no se mide por ir a un programa de televisión. Quien me conoce sabe que no me gusta estar en la televisión, que no me gusta el medio y que no la paso bien”.

Además, negó que hubiera ido de “joda” a Miami como dijo Marengo. “No paré de trabajar. Así como ella trabaja, yo tengo una empresa con 1000 empleados a cargo”, manifestó, y se refirió a otro reclamo de la mediática, cansada de que en los portales la llamen “la novia de Eduardo Fort”, pasando por alto su carrera mediática de dos décadas. “Yo no soy yo el que título ‘la mujer de Eduardo Fort’”, aseguró.

En medio de su catarsis, Marengo aseguró que se había bancado muchas cosas en estos ochos años de relación; una relación que se mantuvo oculta durante cinco años y que recién se blanqueó en 2019, y no sin escándalos de por medio, en tanto, tras hacerse pública, la ex mujer de Fort, y madre de sus tres hijos, salió a decir que había sido Marengo la tercera en discordia y la trató de “prostituta”. Aunque Fort aclaró que no fue su “amante” pero la dejó mal parada: “Ro dice (que el noviazgo tiene) 8 años porque redondea para arriba”.

Pero el tema del día tuvo más protagonistas porque fue una de sus hijas, Macarena Fort, la mayor, quien también se refirió al escándalo en el que quedó involucrada su familia.

Marengo, el lunes, había dicho que tenía una buena relación con los hijos de su pareja, sin embargo, todo podría cambiar. “Después de esto, por mi parte, Rocío no va a ser devuelta bienvenida a mi familia, a mi vida. Ese mensaje se lo mandé a ella que para hablar en tele puede, pero para responder un mensaje no tiene tiempo. Por eso lo digo por acá, a su estilo”, aseguró la joven en diálogo con Ángel de Brito, y dijo que le molestó “todo” lo que pasó en “ShowMatch”: “Uno tiene que siempre medir sus palabras, más sabiendo la gente que te ve y pensando en la repercusión que puede tener en la familia. Tengo dos hermanos que van al colegio y pueden recibir comentarios de sus compañeros”.