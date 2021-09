Investigan un extraño robo en la Asesoría de Gobierno

Personal de la DDI La Plata abrió una investigación luego de recibir una denuncia por un extraño robo en la sede de la Asesoría de Gobierno bonaerense.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario de fuentes seguras, empleados de ese organismo, ubicado en la calle 11 entre 56 y 57, comunicaron la misteriosa desaparición de dos camperas, que atribuyeron, no a un error involuntario, sino a un acto ex profeso, con clara intencionalidad de llevarse algo que no le pertenecía al que lo hizo.

De inmediato, los agentes comenzaron a “caminar” el edificio, aunque por el momento no trascendió el resultado de esas diligencias probatorias.

Ayer este diario intentó recabar algún detalle más de lo sucedido, pero el hermetismo entre los investigadores fue absoluto.