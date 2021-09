Nueva renuncia en el Lobo: la tesorería sigue perdiendo gente

No solo adentro de la cancha Gimnasia está convulsionado y pasando por un proceso de total incertidumbre, sino que puertas adentro en la Sede Social de calle 4 la temperatura no baja tampoco. Es sabido que desde su primer día, la Comisión Directiva vive en conflicto permanente entre sus integrantes. Los desencuentros con el presidente Gabriel Pellegrino están a la orden del día y no se detienen. Las renuncias ya parecen ser habituales y las bajas también en la estructura dirigencial.

En las últimas horas se conoció la renuncia de Cipriano Pietra, quien tenía el cargo de protesorero, pero había quedado al frente de los números tras la salida también en febrero pasado del histórico tesorero de la actual gestión desde el primer día, Gerardo Marzola.

Pietra presentó la renuncia el último viernes en la Sede. Hoy en reunión, la CD se la aceptará

Y ahora, con la salida de Pietra, sin lugar a dudas la tesorería del Lobo se ve muy debilitada por que no quedan técnicos profesionales en la materia. Como tesorero figura Marcelo Biagiola, que no tiene ninguna formación en números, y suele acompañar a otros dirigentes cerca del fútbol, pero nada más.

Lo concreto es que Pietra presentó por nota en mesa de entrada en la Sede Social de calle 4 el viernes 10 de septiembre pasado, la cual es indeclinable.

Y en la tarde de hoy, cuando se lleve a cabo la reunión semanal de Comisión Directiva, será tratada la renuncia, y según pudo saber este medio, será aceptada. Incluso podría darse alguna más.

Recordemos que este 2021 había comenzado intenso con renuncias masivas y licencias en otros casos, que obligaron a reestructurar todo al oficialismo, que -emparchando- sigue funcionando.

En enero renunció el vicepresidente Jorge Reina, y lo siguieron el pedido de licencia del secretario Alejandro Ferrer, y las renuncias de los revisores de cuentas titulares Horacio Prada y Tomás Ardenghi, y del vocal titular Horacio Durand.

Pero los problemas internos que el Lobo viene teniendo se dan en diferentes sectores de la Institución y estos brotan como el agua. El mes pasado renunciaron Maxi Coretti y Ariadna Rueda.

Si bien no se transformó en una renuncia formal y por escrito como la de Pietra, también trascendió en la jornada de la víspera, que al menos lo estaría meditando también Santiago López, quien es jurado de Honor Suplente.

Gente cercana lo estaría convenciendo que no lo haga y por ello en la reunión que se desarrollará, buscarán que López no renuncie.

Está claro que el andar de la Comisión Directiva albiazul no es el más placentero y armonioso. Diferencias Pellegrino desembocan en salidas anticipadas mientras el presidente del club parece estar mirando y enfocado a lo que sucede en la Liga Profesional de Fútbol, uno de los puntos más bajos de su gestión.

El panorama institucional no parece ser el mejor, con asambleas virtuales que dejaron dudas a los socios, y sabiendo además que aún a la actual dirigencia le queda poco más de un año por delante (las elecciones serían en noviembre de 2022) y observando para ese entonces que habrá descensos.

Hoy muchos socios ya comenzaron a reunirse preocupados por la situación institucional, y no es para menos.