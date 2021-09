Cinthia Fernández quebró en llanto tras las críticas de Viviana Canosa y Flor de la V

Dolida tras las críticas que recibió -sobre todo de Viviana Canosa y Flor de la V, Cinthia Fernández miró a cámara, le respondió a sus colegas y a los que la atacan sin parar en redes, tras quedar afuera de la segunda ronda en las PASO.

"Respecto a las personas que me dicen ignorante y que no tengo comprensión de texto, que me siguen tratando de pelotuda, ese insulto es tan grave como decirme put..., como acostumbran a decirme, o ningunearme porque tengo un buen cuerpo y supuestamente no puedo pensar", comenzó diciendo.

"El tema de que me sigan criticando porque no tengo un estudio... les quiero decir que es algo que me pega muy fuerte, me hace muy mal, porque me hubiera encantado seguir la facultad", aseguró.

Y sobre ello, agregó: "Seguí mi sueño, quería trabajar en la tele, me encantaba el teatro, la acrobacia y por ahí seguí. Cuando salí del colegio estudié marketing y por supuesto que no tenía nada claro como le pasa a todos los chicos cuando salen del colegio, no sabía qué carrera seguir".

"No quería defraudar a mis papás porque mis viejos venían de una posición económica que se rompieron el orto para pagarme un colegio privado, porque así lo querían, querían la mejor educación para mí y sentía que les fallaba si me tomaba ese famoso año sabático que muchos adolescentes se toman para pensar qué carrera seguir", explicó al respecto.

"Lamentablemente laburo todo el día para mantener mi casa y pagar todo, todo. ¡Me rompo el culo! Soy re busca, soy re laburante. Y si hay algo que no puedo hacer en mi casa es estudiar porque me encargo de las nenas 100 por 100, 24 por 7, lo ven todo el tiempo y desde que nacieron fue así", indicó en referencia a Francesca (6) y las mellizas Charis y Bella (7).

"Hoy mi ritmo de vida no me lo permite hacer. Entonces si toman no tener un título universitario como un insulto, se lo pueden meter bien donde no les da el sol... o en el culo, ya que tanto hablan de mi culo", añadió a los gritos desde la intimidad de su hogar.