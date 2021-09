Piden ayuda para un nene de cinco años que está grave

El pequeño Simón Russo, tiene cinco años y padece de una enfermedad por la que es atendido en el Hospital de Niños Sor María Ludovica.

Según contó su familia, el 26 de abril pasado se le diagnosticó un cáncer cerebral, lo operaron y le extirparon la mayor parte, además recibió radioterapia en el Hospital Garrahan.

Si bien se pensó que con el tratamiento el nene podría revertir mejor su cuadro, el miércoles pasado le informaron a su familia que el líquido cefalorraquídeo sigue con muchas células tumorales.

“La oncóloga me llamo a las diez de la noche para decirme que no queda mucho por hacer, que la última carta es una quimioterapia con tres fármacos en sus dosis más altas. No esperaban que fuera tanta la enfermedad”, dijo Camila Di Ciacci, su madre para explicar la gravedad del cuadro.

La familia investigó y precisó que hay una clínica en Houston, Estados Unidos, que realiza un tratamiento que le daría nuevas chances al niño.

Para viajar solicitan la ayuda económica con aportes al CBU 0140999803200072734958 o comunicándose al teléfono 221-357-3487 que corresponde a la madre.